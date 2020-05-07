«Сад Памяти»: накануне Дня Победы в шахтерских городах Красноярского края высажены молодые деревья

. В Красноярском крае к ней активно присоединились шахтерские территории. В них работают шесть угледобывающих и сервисных предприятий Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). К Юбилею Победы каждое из них высадило по 75 молодых деревьев – по числу лет, прожитых под мирным небом благодаря подвигу героев Великой Отечественной войны.

В шахтерской столице края – городе Бородино – молодые рябины украсили Аллею Памяти, обустроенную горняками к предыдущей юбилейной дате, в 2015 году. За это время аллея стала одним из знаковых мест в городе. "Здесь каждый из нас может вспомнить о своих героях, отдать дань уважения всем фронтовикам и труженикам тыла, - рассказывает глава Бородино Александр Веретенников. - Такое святое место должно быть в каждом населенном пункте".

"Даже в условиях пандемии коронавируса мы помним о великом празднике и, чтобы сохранить эту память в веках, высаживаем 75 деревьев, - прокомментировал акцию управляющий крупнейшим в России Бородинским разрезом Николай Лалетин. - Это наша благодарность всем тем, кто, не жалея себя, сражался на фронте, кто самоотверженно работал в тылу, кто, дойдя до Берлина, после войны в одних гимнастерках прибыл в чистое поле и построил для нас этот город и наше предприятие. Мы всегда помним о них!"

В Назарово горняки высадили сосны в поселке Горняк. Молодые деревья станут в будущем основой уютного сквера – жители поселка мечтали о нем давно. Особенно символично, что рядом с аллеей расположены детская спортивная школа, игровая площадка: сквер, как считают жители, будет напоминанием молодому поколению о важнейших событиях в истории страны. "Мы ежегодно высаживаем деревья. Как когда-то делали это другие поколения горняков, строивших Назаровский разрез и наш город. Среди них были и ветераны-фронтовики. Высаженные ими деревья стали частью архитектурного облика города. Надеюсь, что наши молодые ели тоже приживутся здесь", - говорит директор по персоналу и трудовым отношениям Назаровского разреза Виктор Губанов.

В Шарыпово парк из вечнозеленых кедров и сосен расположился в селе Родники вблизи Березовского угольного разреза. В высадке приняли участие не только передовики производства и волонтеры совета молодежи предприятия, но и ветераны угольной отрасли. Благодаря их стараниям в селе появилось новое место, наполненное глубоким патриотическим и духовным смыслом. К тому же парк, раскинувшийся прямо на въезде в село, стал его украшением. "Для нашего района это большое событие! - отмечает глава Шарыповского района Геннадий Качаев. - СУЭК достойно готовится к священной дате! Искреннее спасибо и благодарность от всех жителей Родников и всего Шарыповского района!"

Все посадки, сделанные угольщиками, зарегистрированы на официальном сайте акции https://садпамяти2020.рф/ с получением соответствующих сертификатов. Всего в рамках Международной акции "Сад Памяти" волонтеры по всей России и в странах СНГ планируют высадить 27 миллионов деревьев – в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.