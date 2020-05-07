Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 мая 2020 года: за сутки COVID-19 заразились 23 человека, всего 933
По данным оперативного штаба на 14 часов 7 мая 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 933 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 23.
Таким образом, темп прироста составил 2,5%. Вылечили 203 пациента (+41), погибли 12. География распространения - 42 города и района края.
Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.Фото: Мария ЛЕНЦ
Из 23 случаев, зарегистрированных за последние сутки:
- 14 в Красноярске
- 3 в Норильске
- 2 в Северо-Енисейском районе
- и по одному в Сосновоборске, Березовском, Шушенском и Минусинском районах
Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 1542 человек, это плюс 61 за сутки. Снято с медицинского наблюдения 97 (в сутки).
Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»