2020-05-07T10:49:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 мая 2020 года: за сутки COVID-19 заразились 23 человека, всего 933

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае 7 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 мая 2020 года.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 7 мая 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 933 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 23.

Таким образом, темп прироста составил 2,5%. Вылечили 203 пациента (+41), погибли 12. География распространения - 42 города и района края.

Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.Фото: Мария ЛЕНЦ

Из 23 случаев, зарегистрированных за последние сутки:

- 14 в Красноярске

- 3 в Норильске

- 2 в Северо-Енисейском районе

- и по одному в Сосновоборске, Березовском, Шушенском и Минусинском районах

Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 1542 человек, это плюс 61 за сутки. Снято с медицинского наблюдения 97 (в сутки).

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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