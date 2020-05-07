2020-05-07T07:44:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи прошли двойной тест на коронавирус. Глазной центр Красноярска, где COVID-19 заразились 89 человек, снова открыли

Но не весь, а только неотложку [фото]
Ася ЖУКОВА
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Глазной центр Красноярска, где COVID-19 заразились 89 человек, снова открыли.Глазной центр Красноярска, где COVID-19 заразились 89 человек, снова открыли.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Глазной центр Красноярска, где коронавирусом заразились 89 человек (13 из которых медицинские работники), снова открыли после карантина. Но не все отделения, а только экстренной помощи, пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Работает только отделение экстренной помощи. Фото: Мария ЛЕНЦ

Работает только отделение экстренной помощи.Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, скандал в красноярском глазном назревал несколько дней. Заболевших тогда было немного, но заметили странное: то в одном, то в другом отдаленном районе края у людей обнаруживали коронавирус. Вскоре оказалось, почти каждый ездил на операцию в глазной. Кто-то заразился сам, у кого-то родные, был не один летальный случай.

Плановых больных не принимают. Фото: Мария ЛЕНЦ

Плановых больных не принимают.Фото: Мария ЛЕНЦ

Больницу закрыли карантин. А 21 апреля Управление Роспотребнадзора по региону озвучило результаты проверки. Они оказались шокирующими: 89 заболевших. COVID-19 не щадил целые семьи. В одной, например, заразились несколько человек, в том числе беременная женщина и 5-летний ребенок. Она уверяла, инфекция была в центре уже в конце марта, когда никто еще ничего не подозревал, людей выписывали без анализов.

Людям нужна помощь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Людям нужна помощь.Фото: Мария ЛЕНЦ

В результате глазной закрыли полностью, прием перенесли в другие клиники. Управление Роспотребнадзора вместе с министерством здравоохранения провели целый комплекс противоэпидемических мероприятий: установили круг контактов пациентов; ежедневное медицинское наблюдение за ними; двукратное лабораторное обследование… Было начато расследование, ищут источник инфекции.

Еще раз: оказывают только экстренную помощь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще раз: оказывают только экстренную помощь.Фото: Мария ЛЕНЦ

И вот только что стало известно: больницу открыли еще неделю назад. Но, повторимся, исключительно неотложку. Здесь работает бригада врачей.

- Людям и сейчас нужна экстренная помощь, - рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» один из специалистов. – У нас каждые два часа все моют, обрабатывают.

На двери - такое объявление. Фото: Мария ЛЕНЦ

На двери - такое объявление.Фото: Мария ЛЕНЦ

Как прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения, к работе допустили только тех сотрудников, кто прошел двойной тест на коронавирус. И результаты, понятно, были отрицательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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