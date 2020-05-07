2020-05-07T04:03:59+03:00
Общество

«Приходилось вставать, чтобы показать, кто тут главный»: в Сибири кот научил ходить потерявшего лапы друга

Эта невероятная история произошла в Лесосибирске Красноярского края [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Черно-белый кот Терентий поставил на ноги друга. Фото: timosha_bez_nogek, инстаграм.Черно-белый кот Терентий поставил на ноги друга. Фото: timosha_bez_nogek, инстаграм.
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Тот случай, когда жизнь пронзительней любых мелодрам. В небольшом городе Лесосибирске (это в 250 километрах от Красноярска) потерявший лапы рыжий кот Тимоша научился даже не ходить, а бегать – и все благодаря другу Терентию. Теперь они не разлей вода – вот такая кошачья дружба.

Впрочем, начало этой трогательной истории было по-настоящему страшным. Летом прошлого года один из жителей Лесосибирска заметил в своем дворе искалеченное животное. Подошел и поневоле отшатнулся: это был рыжий кот, но… кто его так, за что? Одно ухо оторвано, вместо задних ног – открытые раны. Было понятно, скорее всего, над ним издевались живодеры. (Забежим вперед: кто именно, установить так и не удалось).

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Раньше кот не мог даже ходить, а теперь бегает!
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От верной гибели кота спасли в клинике «Симба». И с этого момента его мучения закончились: бедолагу взяла к себе зооволонтер Анастасия. Говорит, иначе просто не могла. Худой, с выбритой шерстью (это нужно было для операций), на кота нельзя было смотреть без слез. Но девушка выходила настрадавшееся животное, дала ему имя Тимоша, даже завела инстаграм.

Таким нашли Тимошу. Фото: timosha_bez_nogek, инстаграм.

Таким нашли Тимошу. Фото: timosha_bez_nogek, инстаграм.

И в одном из первых постов рассказала о его судьбе (от первого лица): «Я - тот самый Тимофей из Лесосибирска. Лето 2019 года перевернуло мою жизнь - у меня не стало лап по бедра и одного уха. Как это произошло, я никому не рассказываю, да и смысл? Меня заметили, меня спасли. Теперь я живу у своего человека вместе со своим кошачьим братом Терентием и веду здоровый образ жизни. Решил рассказать о себе на весь мир и показать на своем примере, что жизнь такая же полосатая, как и я».

После операций, которые перенес Тимоша, Терентий не отходил от него. Фото: timosha_bez_nogek, инстаграм.

После операций, которые перенес Тимоша, Терентий не отходил от него. Фото: timosha_bez_nogek, инстаграм.

После операций в клинике Тимоше пришлось пролежать неделю: «нельзя ходить – швы», «требуется покой». И кот, который раньше выползал из подвала, чтобы найти пропитание, привыкал, он нужен, он любим: «Мне говорили, я золотой!».

Почти сразу они стали неразлучными друзьями. Фото: timosha_bez_nogek, инстаграм.

Почти сразу они стали неразлучными друзьями. Фото: timosha_bez_nogek, инстаграм.

На лечение и реабилитацию Тима собирали всем миром, каждый день возили парня в клинику – там осматривали, как заживают ножки. И чудо произошло – он выздоровел, потихоньку оброс шерстью. Стал выглядеть, как настоящий львенок. Правда, ходить не мог, хоть и очень хотел, старался. До поры до времени передвигался ползком.

Теперь Тимошу не узнать - настоящий львенок. Фото: timosha_bez_nogek, инстаграм.

Теперь Тимошу не узнать - настоящий львенок. Фото: timosha_bez_nogek, инстаграм.

И тут случилось невероятное. Его поставил на ноги «сосед», черно-белый кот Терентий. Сначала присматривался к новому жильцу, а после взял над ним шефство.

«Незаметно мы подружились, Терентий ложился ко мне в «убежище» и спал вместе со мной, согревая (неважно, что на дворе было лето). Именно этот парняга помог мне расшевелиться - постоянно тыркал, шевелил, прикусывал и отскакивал, мне приходилось вставать и идти за ним, чтобы показать ему, кто тут самый главный. А когда мы наиграемся, бывает, Терентий ложится со мной и начинает меня мыть. Сейчас мы 10000% друзья, конечно, порой он меня бесит, особенно когда нападает сзади, но кто сказал, что я остаюсь в долгу?! Ничего подобного».

Теперь Тимошу не узнать – игривый, подвижный, хитрющий. Носится по квартире, дерется с Терентием, греется под солнцем на подоконнике. Вот такое оно, кошачье счастье. Благодаря новой хозяйке и другу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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