Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 7 мая 2020 года: заболевшие вахтовики, экстренная операция

Для начала – данные оперативного штаба по количеству зараженных COVID-19 к этому часу: за сутки добавились 42 пациента, теперь официально подтвержденных случаев в крае – 910. Выздоровевших с начала эпидемии в крае пока не изменилось – их также 162 пациента. Умерших, к сожалению, уже 12 (подробнее).

Накануне стало известно, что у двух вахтовиков, которые трудятся в крупной предприятии на севере края, обнаружили коронавирус. Информацию официально подтвердила пресс-служба правительства края. Это рабочие, которые совсем недавно приехали из дома в вахтовый поселок и заступили на смену. В связи с этим руководство приняло решение провести тотальное тестирование сотрудников своего предприятия (подробнее).

В Красноярске в минувшие праздничные дни экстренно прооперировали двух пациентов с коронавирусом. Событие неординарное. В стране не так много клиник, где есть условия для проведения оперативного лечения таких вот особых пациентов с подтвержденным COVID-19. Красноярская больница скорой медицинской помощи к такому оказалась полностью готова. Потому что инфекционный корпус, где сейчас находится госпиталь по оказанию помощи больным с COVID-19, изначально был спроектирован и построен с учетом того, чтобы здесь проводить хирургическое вмешательство инфекционным больным (подробнее).

К сожалению, коронавирус вносит свои коррективы в празднования Дня Победы. Многие традиционные праздничные мероприятия приходится отменять. Накануне в Красноярске возложили цветы к памятнику воинам-спортсменам, сражавшимся на полях войны. Почтить память приезжали небольшими группами, соблюдали социальную дистанцию (подробнее).

Кстати, в Красноярском крае в период коронавируса снизилось количество преступлений, сообщает краевая полиция. Связано ли это с режимом самоизоляции – безусловно, ведь населению приходится оставаться дома, а на улицах значительно усилилось количество сотрудников правоохранительных органов (подробнее).