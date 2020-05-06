Незакрытая страница: К юбилею Великой Победы в Красноярском крае читают письма с фронта

Однако ни с чем не сравнимая ценность Великой Победы была, есть и будет. Многие государственные органы, волонтерские организации и отдельные активные россияне прилагают все усилия к тому, чтобы празднование 75-летия Победы оставалось частью праздника семейного.

Письма Победы

Россия, как и мир в целом, подвергается большим испытаниям. Пандемия заставила многих всерьез задуматься о том, что справиться с подобными проблемами мы можем только сообща. Но какие бы сейчас усилия ни были направлены на борьбу с коварным заболеванием, жизнь продолжается. И пусть мероприятия, связанные с празднованием Великой Победы, будут проходить в этом году по-особенному, в большей части - в онлайн-формате, они останутся очень важными и значимыми для каждого из нас.

При содействии Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, Красноярского краеведческого музея, музея «Мемориал Победы» реализуется проект «Письма Победы» Законодательного Собрания.

Письма реальных людей - это всегда живая история. Изучая мемуары полководцев, курсанты военных вузов находят примеры для подражания, а слушая строчки обычных писем, написанных в перерыве между боями или на больничной койке госпиталя в тылу, человек приобщается к чему-то очень важному, тому, что самому не испытать, но можно понять и принять. И пока эти письма читают, память о войне живет.

История подвига

Читают фронтовые письма спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов, первый вице-спикер Сергей Попов, вице-спикер Алексей Кулеш, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова, заместитель председателя комитета по бюджету и экономической политике Вера Оськина, зампредседателя комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев, депутаты Марина Добровольская, Евгений Петренко, Егор Бондаренко. Для каждого - это возможность соприкоснуться с прошлым страны, края, да и своей собственной семьи.

Врач Киршфельд И.И.

Открылся проект письмом военного летчика Николая Дмитриевича Моржерина. Заместитель председателя Законодательного Собрания края Алексей Кулеш прочитал трогательные и полные надежд эти строки из далекого ноября 41-го, адресованные дочери:

«Неля! Письмо твое от 22 сентября получил. За письмо и за розочку большое спасибо. Молодцы ребята, что помогаете фронту, чистите банки. Главное - учитесь хорошенько. После войны нам нужно будет много грамотных специалистов, инженеров, учителей, врачей, чтобы на свободной советской земле строить счастливую жизнь. Готовьтесь к тому, чтобы с честью продолжать строить социализм, за который сейчас ваши отцы ведут кровопролитные бои с лютым фашизмом. Мы бьемся с фашистами ради того, чтобы вам жилось хорошо, свободно и счастливо.

Учитесь прилежно, старайтесь. Воспитывайте из себя стойких, не знающих страха в борьбе с врагами советских граждан. Любите свою Родину больше всего на свете».

Военный комиссар 243-й авиадивизии Николай Моржерин выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. Он погиб, защищая небо Ленинграда, в сентябре 1942 г.

Среди весточек с фронта, этих фрагментов Истории подвига великого народа, есть и письма наших прославленных земляков - Михаила Юшкова и Ефима Белинского…

Письмо доктору Киршфельду

Судьба добровольца

Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов зачитывает письма коренного красноярца Виктора Завьялова. В документах сохранилось ходатайство председателя исполкома крайсовета об отсрочке от призыва в связи с тем, что Виктор Федорович «был единственным знатоком экономики и сырьевых ресурсов края, практиком строительства». В его письмах - отцовская любовь и нежность, между строк - желание настоящего мужчины защитить свою семью от ужасов войны:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Во-первых, я предполагаю, что письмо мое придет в новом, 44 году, так что разрешите поздравить с новым годом и новым счастьем. Дорогие мои, письмо я ваше получил, за него большое солдатское спасибо, с одной стороны, с другой стороны, оно произвело на меня не совсем хорошее впечатление, - смерть отца, конечно, большой урон в нашей семье, но ничего не сделаешь, приходится пережить и это. Война без жертв не бывает, на моих глазах погибают люди, не знаю, как меня еще бог бережет.

Но об этом хватит, а то я чувствую, вас это может расстроить. Пока жив и здоров как бык, чего и вам желаю.24 числа получил письмо от Вадима, пишет, что жив - здоров, желает мне быть настоящим русским офицером, желание его я выполню, бью паршивых фрицев как собак. Я уже почти отомстил, но для этого расплаты мало. Не буду давать жизни им, пока еще мины, снаряды и пушки паршивые меня не берут…»

К сожалению, вернуться домой красноярцу не пришлось - Виктор Завьялов умер в госпитале от тяжелых ран.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вера Оськина, зампредседателя комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания Красноярского края:

- Для нашей семьи Великая Отечественная война очень много значит. Братья мамы Иван и Петр ушли на фронт добровольцами, и оба пропали без вести. Про Ивана вообще ничего неизвестно, про Петра удалось выяснить, что он ушел на фронт в сентябре 1942 года, последнее место службы п/п 06606 «р», а в августе 1943-го он пропал без вести. Отец воевал, прошел плен, вернулся израненным, исхудавшим. Он таким худым и оставался до конца своих дней. Ушел в 1992 году, но до сих пор в моем сердце…

Письму Е. С. Белинскому от матери

Когда мне сказали про проект «Письма Победы», я сразу же согласилась участвовать. Для прочтения мне «выпало» письмо на фронт Ефиму Семеновичу Белинскому от его мамы. Я внимательно просмотрела все документы, фотографии, само письмо, информацию о Ефиме… Когда он был призван в 1943 году на фронт, ему было 18 лет, а через год он погибает - ему всего 19 лет… Ефим погибает как герой, закрыв собой вражеский дзот, повторив подвиг Александра Матросова.

Когда я стала читать письмо его матери, пронизанное материнской любовью, то дочитать до конца без слез не могла. На словах «…будь здоров, ненаглядный мой сыночек, и знай, что все мои помыслы всегда с тобою…» ком подступал к горлу.

Очень трудно себе представить, их, вчерашних мальчишек, защищающих свое Отечество, своих родных, свои деревни, села и города. И когда ты читаешь письмо матери через 76 лет, полное надежд, что сын вернется, то слезы появляются сами собой. Потому что ты-то знаешь, что Ефим Белинский погиб…

Ефим Семенович Белинский

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой! Советский народ - народ-победитель, а мы - дети и внуки народа-победителя!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые жители Красноярского края! Дорогие ветераны!

Примите наши самые теплые и искренние поздравления с 75-й годовщиной Великой Победы! За годы войны на фронт ушло практически полмиллиона красноярцев, а это каждый пятый житель края, из них почти более трети не вернулись. Находясь глубоко в тылу, наш край оказался на передовой трудового фронта. Здесь в рекордные сроки были развернуты эвакуированные предприятия, военная и промышленная продукция которых была необходима армии.

Мы отдаем дань уважения и безмерно гордимся нашими земляками, пережившими все тяготы военного времени и внесшими неоценимый вклад в общую Победу. Они навсегда останутся для нас и наших потомков примером подлинного героизма и мужества!

От всей души желаем вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия в ваших семьях!

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края.

НАША СПРАВКА

Проект «Письма Победы» стартовал 13 марта. Ролики проекта, созданного к 75-летию Победы, размещены на сайте Законодательного Собрания Красноярского края, а также на странице краевого парламента в Инстаграм.