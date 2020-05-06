2020-05-06T11:05:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 6 мая 2020 года: количество перевалило за 900

Оперативная информация о количестве зараженных коронавирусом в крае на 14 часов 6 мая
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 6 мая 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 6 мая 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Обновились данные по количеству зараженных коронавирусом в Красноярске и крае. На 14 часов 6 мая официально лабораторно подтверждено 910 случаев заражения COVID-19. За последний сутки прирост составил 42 случая, темпы роста – 4,3 %. Показатель заболеваемости – 31,7 на 100 тысяч населения.

Цифры по количеству выздоровевших и умерших остаются прежними – 162 пациента благополучно закончили лечение, 12 человек скончалось с начала эпидемии.

География распространения коронавируса в крае – 41 территория. Из тех 42 новых пациентов:

- Красноярск – 25 случаев

- Железногорске – 2

- Канск – 2

- Норильск – 9

- в Дивногорске, Минусинске, Боготоле и в Пировском районе – по 1 зараженному.

Всех опрашивают на предмет установления контактных лиц, который затем тестируют на коронавирус. Все контактные помещаются под медицинское наблюдение на дому. Таких в настоящее время в крае – 1 578 человек. В последние сутки под наблюдение взяты 102 человека. А сняты с медицинского наблюдения 16 110 человек, поскольку 14-дневный срок истек и инфекция у них не найдена.

Всего с начала эпидемии было обследовано 83 576 человека, за минувшие сутки – 672.

Напоминаем телефон круглосуточной горячей линии по всем вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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