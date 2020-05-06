В Красноярске экстренно прооперировали двух тяжелых пациентов с коронавирусом

В Красноярске в минувшие праздничные дни экстренно прооперировали двух пациентов с коронавирусом. Событие неординарное. В стране не так много клиник, где есть условия для проведения оперативного лечения таких вот особых пациентов с подтвержденным COVID-19.

Красноярская больница скорой медицинской помощи к такому оказалась полностью готова. Потому что инфекционный корпус, где сейчас находится госпиталь по оказанию помощи больным с COVID-19, изначально был спроектирован и построен с учетом того, чтобы здесь проводить хирургическое вмешательство инфекционным больным.

Первый пациент поступил с сочетанной травмой: у него переломы конечностей. Вторая пациентка – женщина, ее привели на «Скорой» по поводу гинекологической патологии. Обоих доставили в БСМП из других медучреждений. И в том, и в другом случае отложить операцию было невозможно, а сделать их в других больницах – нельзя из соображений безопасности, в первую очередь для медицинского персонала.

Обе операции длились по нескольку часов. Врачи и медицинские сестры надели специальные защитные костюмы и маски, такие же, как и все остальные сотрудники отделения. Пациенты были тяжелые, их сразу же перевели в палаты реанимации и интенсивной терапии инфекционного отделения.

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