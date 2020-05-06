2020-05-06T09:43:50+03:00
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В национальном парке «Красноярские столбы» зацвела редкая лесная орхидея

Растение очень уязвимо, найти его не так-то просто
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В национальном парке «Красноярские столбы» зацвела редкая лесная орхидея. Фото: пресс-служба национального паркаВ национальном парке «Красноярские столбы» зацвела редкая лесная орхидея. Фото: пресс-служба национального парка
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На территории национального парка «Красноярские столбы» расцвела редкая лесная орхидея – калипсо. Растение очень уязвимое, неустойчиво к пожарам, к вытаптыванию, одним словом, хорошо себя чувствует подальше от человека, например в заповедных территориях. Кстати, вид занесен в Красную книгу РФ и Красноярского края.

Растение увидеть не так-то просто, говорят специалисты, оно как будто намеренно скрывается от глаз наблюдателя. Калипсо миниатюрная, высотой всего от 5 до 15 сантиметров. Луковица выбрасывает цветонос только на 6 – 8 год жизни, а всего живет растение 15 – 30 лет. Под снег уходит вместе с зеленой листвой, а весной, как только стает снег, готовится зацвести.

С виду - типичный представитель орхидей. Фото: пресс-служба национального парка

С виду - типичный представитель орхидей. Фото: пресс-служба национального парка

Сам цветок довольно крупный по отношению к цветоносу. А вид экзотический, как у всех орхидей: белый с розовым и бурыми полосками и чуть-чуть желтого цвета.. Традиционные для орхидей мешочек и корона. Необычный вид привлекает шмелей, а уж они-то разносят на себе пыльцу, опыляя таким образом растения.

Впервые лесную орхидею калипсо заметили на «Столбах» в 1948 году. А с 2017 года научные сотрудники национального парка начали мониторить несколько мест, где она растет. В прошлом году цветение вида пришлось на конец мая. А нынче ранняя весна ускорила все процессы, так что на хорошо освещенных солнцем полянах изящные цветы появились уже в конце апреля.

Изящные цветы прячутся от посторонних глаз. Фото: пресс-служба национального парка

Изящные цветы прячутся от посторонних глаз. Фото: пресс-служба национального парка

ИСТОЧНИК KP.RU

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