«Он на эту кровь плюет»: ветеран из Хакасии подал в суд на известного российского режиссера

Ветеран войны и ветеран органов госбезопасности Михаил Николаевич Михайлов в беседе с журналистом телеканала «Вести Хакасия» относительно сдержан и так же относительно спокоен. Он уже сумел взять себя в руки, хотя в душе у него по-прежнему кипит гнев. На днях уважаемый в Хакасии человек написал исковое заявление в один из судов Москвы и требует призвать к ответу известного режиссера и политолога Григория Амнуэля. Ветеран считает, что режиссер оскорбил чувства миллионов потомков советских солдат. Негодование вызвали слова о концентрационных лагерях, прозвучавших в программе «Вечер» Владимира Соловьева.

- Столько пролито крови, чтобы мы сейчас жили. А он на эту кровь плюет. Мне кажется, он даже доволен тем, что у детей брали кровь. Нужно не только чтобы суд заставил его взять свои слова обратно. Его надо наказывать за то, что плюет на российскую землю. Наказывать вплоть до тюрьмы, - говорит ветеран.

Сегодня Амнуэля часто можно увидеть на различных телешоу, где происходят политические дебаты. Кажется, нет ни одного более-менее значимого события, которое бы он не прокомментировал в эфире или социальных сетях. Но если наблюдать за его суждениями о современных отношениях России и запада дело индивидуальное для зрителей: не хочешь – не слушай. То слова об истории Великой Отечественной войны вызывают, мягко говоря, недоумение.

Режиссер считает, что фашистские лагеря нельзя называть концентрационными. Фото: Вести Хакасия

Например, он настаивает, чтобы немецкие лагеря не называли концентрационными. Вот что он заявил по поводу лагеря «Саласпилс», который действовал на территории Латвии, где содержались дети:

- У детей там всего лишь забирали кровь. Экспериментов, такие, как проводил знаменитый доктор Смерть, не было. Она забиралась не для анализов, скорее всего, это было для пополнения крови для нужд армии, - высказался Амнуэль.

Лагерь «Саласпилс» просуществовал с октября 1941 до конца лета 1944 года. В нем отдельно от взрослых содержались малолетние узники, у которых забирали кровь для раненых немецких солдат. Дети после этого погибали. При эвакуации фашисты уничтожили архив, поэтому точно сказать, сколько детей было загублено сказать нельзя. Но счет однозначно идет на тысячи.