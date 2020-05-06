В Красноярском крае разлившаяся река затапливает поселок староверов, людей переселяют

У спасателей Красноярского края в настоящее время две проблемы, причина которых – раннее, аномальное для марта и апреля тепло. Во-первых, горят леса по вине населения. Во-вторых, из-за быстро тающего снега поднимается уровень воды в реках. Реки, впадающие в Енисей, вскрылись на 2 – 3 недели раньше обычного. Вода поднимается до критических отметок, захватывает населенные пункты. Люди в это время живут на чемоданах: все ценное – на чердак, с собой сумку с документами и вещами – и к родственникам, знакомым, чтобы переждать несколько дней.

Сейчас такая картина наблюдается в поселке Александровский Шлюз в Енисейском районе. Поселок расположен на реке Кас.

10 домов уже подтоплены. Фото: агентство ГО,ЧС и ПБ края

- Это происходит систематически, когда наступает активное таяние снегов, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск Евгений Мусс, руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности края. – Прибрежная полоса реки Кас застроена, там находится староверческий поселок, с учетом этого возникает чрезвычайная ситуация.

На сегодня уровень воды в реке Кас в районе поселка составляет 864 сантиметра, что на 114 сантиметров выше критического уровня (750 сантиметров). В поселке уже подтоплено 10 жилых домов – в 6 домах вода поднялась выше уровня пола, в 4 – пока на уровне пола. И 10 приусадебных участков. Дизельная электростанция в превентивных целях законсервирована.

Жильцам подтопленных домов, а их 36 человек, в том числе 4 ребенка, предложили переселиться в пункт временного пребывания, в специальную палатку на 40 места с двумя печами и резервным генератором. Однако они отказались, предпочитая перебраться пока к родственникам. Если ситуация ухудшится и вода пойдет дальше, придется все же воспользоваться палаткой.

Каждые три часа специалисты гидропоста мониторят уровень воды в реке Кас. В Енисейске дежурят вертолет Ми-8 и 16 человек КГКУ «Спасатель», готовы 2 плавсредства. Эвакуация населения возможна в ближайшие населенные пункты.

По прогнозам Среднесибирского УГМС 6 мая на территории населенного пункта сильных осадков не ожидается, возможны незначительные колебания уровня воды, он может достигнуть отметки 870 см.