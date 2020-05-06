Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 6 мая 2020 года: COVID-19 подтвержден у 868 человек

Количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае, по данным оперативного штаба на утро 6 мая 2020 года, возросло до 868 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 45.

Таким образом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 30,2, темп прироста 5,5 %, информируют в Роспотребнадзоре. Из 45 случаев, зарегистрированных за сутки:

- 38 в Красноярске;

- 2 в Северо-Енисейском районе;

- и по одному в Ачинске, Сосновоборске, Канске, Березовском и Ермаковском районах.

Врачи вылечили 162 пациента.Фото: Мария ЛЕНЦ

Вылечились 162 человека (+ 5 за сутки). Под медицинским наблюдением на дому 1686 (+57), снято 15900 (+142). Всего обследовано 82904 человек, за минувшие сутки 3841.

Напомним, телефон круглосуточной горячей линии по противодействию коронавирусу 8 800 100 56 53.