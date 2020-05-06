2020-05-05T13:37:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 6 мая 2020 года: COVID-19 подтвержден у 868 человек

Информация о количестве зараженных коронавирусом на 6 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 6 мая 2020 года.Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 6 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае, по данным оперативного штаба на утро 6 мая 2020 года, возросло до 868 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 45.

Таким образом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 30,2, темп прироста 5,5 %, информируют в Роспотребнадзоре. Из 45 случаев, зарегистрированных за сутки:

- 38 в Красноярске;

- 2 в Северо-Енисейском районе;

- и по одному в Ачинске, Сосновоборске, Канске, Березовском и Ермаковском районах.

Врачи вылечили 162 пациента. Фото: Мария ЛЕНЦ

Врачи вылечили 162 пациента.Фото: Мария ЛЕНЦ

Вылечились 162 человека (+ 5 за сутки). Под медицинским наблюдением на дому 1686 (+57), снято 15900 (+142). Всего обследовано 82904 человек, за минувшие сутки 3841.

Напомним, телефон круглосуточной горячей линии по противодействию коронавирусу 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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