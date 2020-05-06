Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 6 мая 2020 года: COVID-19 обнаружен у повара и в трех общежития

По данным оперативного штаба на утро 6 мая, количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае достигло 868 человек. За минувшие сутки COVID-19 заразились 45.

Из них в Красноярске – 38, в Северо-Енисейском районе – 2 и по одному случаю в Ачинске, Сосновоборске, Канске, Березовском и Ермаковском районах.

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Женщина-повар в Красноярске заразилась COVID-19

Работница общепита в Красноярске заразилась COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирусом заболела сотрудница красноярского цеха изготовления горячей пищевой продукции, которая поставляется в супермаркет на Вавилова. До недавнего времени она занималась выпечкой. Сначала COVID-19 заразился ее муж, потом и сама.

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Уже в трех общежитиях Красноярска обнаружен коронавирус

Работница общепита в Красноярске заразилась COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ

Вслед за двухэтажкой в Свердловском районе COVID-19 нашли еще в двух общежитиях – на КрасТЭЦ и в Черемушках. Одно располагается на улице Бакинских комиссаров, 25. По словам жильцов, тут COVID-19 заразились члены сразу двух семей. Диагнозы уже подтверждены. Однако, как уверяют люди, общежитие на карантин не закрыли. «Заболели муж, жена и двое детей. До этого посещали общую душевую и туалет, никто им не препятствовал. Теперь вот их забрали в больницу, проводят дезинфекцию». Другое – на улице Шевченко.

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