2020-05-05T10:55:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 5 мая 2020 года: подтверждено 45 случаев заражения COVID-19, один погиб

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае 5 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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За сутки коронавирусом в Красноярске и крае заразились еще 45 человек.За сутки коронавирусом в Красноярске и крае заразились еще 45 человек.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперштаба на 14 часов 5 мая 2020 года количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае достигло 868 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 45 человек. Вылечили 162 пациента (+5 за день), погибли 12 (+1). Умер пожилой мужчина из Красноярска.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, сейчас средний темп прироста в регионе - 5,5%. География распространения заболевания - 42 города и района края.

Вылечили 162 пациента. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вылечили 162 пациента.Фото: Мария ЛЕНЦ

Из 45 новых случаев:

- в Красноярске 38;

- в Северо-Енисейском районе - 2;

- в Сосновоборске, Канске, Березовском, Ачинском и Ермаковском районах - по одному.

Под наблюдением находятся 1686 человек (+57 новых за сутки). Снято с наблюдения за день 142 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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