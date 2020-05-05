Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 5 мая 2020 года: подтверждено 45 случаев заражения COVID-19, один погиб
По данным оперштаба на 14 часов 5 мая 2020 года количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае достигло 868 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 45 человек. Вылечили 162 пациента (+5 за день), погибли 12 (+1). Умер пожилой мужчина из Красноярска.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, сейчас средний темп прироста в регионе - 5,5%. География распространения заболевания - 42 города и района края.
Вылечили 162 пациента.Фото: Мария ЛЕНЦ
Из 45 новых случаев:
- в Красноярске 38;
- в Северо-Енисейском районе - 2;
- в Сосновоборске, Канске, Березовском, Ачинском и Ермаковском районах - по одному.
Под наблюдением находятся 1686 человек (+57 новых за сутки). Снято с наблюдения за день 142 пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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