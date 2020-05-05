2020-05-05T13:26:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 5 мая 2020 года: сотрудница пищевого цеха заразилась COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске на 5 мая 2020 года
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Рассказываем последние новости о коронавирусе в Красноярске на 5 маяРассказываем последние новости о коронавирусе в Красноярске на 5 маяФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным Роспотребнадзора на 5 мая в Красноярске и крае подтверждено 868 случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки количество зараженных COVID-19 увеличилось на 45 человек. Прирост за неделю составил 5,5%. Врачам и пациентам удалось побороть вирус в 162 случаях (+5 выздоровевших за сутки). Погибли 12 человек (+1 за сутки).

Cотрудница красноярского цеха изготовления горячей пищевой продукции заразилась коронавирусом

Тревожная новость: сотрудница красноярского цеха изготовления горячей пищевой продукции, которая поставляется в супермаркет на Вавилова в Красноярске, заразилась коронавирусом. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на коллег женщины.

До недавнего времени занималась выпечкой. Сначала COVID-19 заболел ее муж, потом и сама. Подробнее

в Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, от которого пациент утаил свой диагноз COVID-19

В Хакасии от коронавирусной инфекции 4 мая умер молодой врач. Работал он в Абаканской межрайонной клинической больнице. Нет, он не лечил пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Он был травматологом. Переломы, ушибы, травмы – вот его направление работы. Из всех врачей, самый молодой. Подробнее

Как пройдет День Победы в Красноярске

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы, но все торжества перенесены на более поздний срок из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Однако акции памяти с учетом режима самоизоляции пройдут 9 Мая во всех регионах. В десятках городов страны готовятся воздушные парады и салюты, в Центральном военном округе названы только Екатеринбург и Новосибирск. Красноярска в списке пока нет. В День Победы, в 14.00 по местному времени, Президент России Владимир Путин в эфирах государственных телеканалов объявит минуту молчания в память о тех, кто не вернулся с полей сражений. Подробности

ИСТОЧНИК KP.RU

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