Комбинат Победы

«Золотой» вагон Норильска

1 мая 1942 года из Норильска в Дудинку отправился паровоз c одним ценным вагоном. В нем находилось 1100 кг товарного катодного никеля, произведенного на местном заводе. Из Дудинки металл самолетом (известна фамилия пилота - Веребрюсов) доставили в Красноярск, а оттуда на Урал. Уже 22 августа с конвейера сошел первый танк (Т-34), броня которого была усилена норильским никелем. Известно, что машина участвовала в боях под Сталинградом. Тонны норильского никеля хватило тогда на создание брони для 25 таких танков.

На войну из заполярного города шли не только металлы - защищать страну отправились 7606 человек, и из них более 1000 человек погибли. Но Норильск, который, казалось бы, находился далеко от театра военных действий, вдруг оказался на линии фронта.

Памятник морякам-североморцам. Диксон. Фото: sfu-kras.ru

Снабжение Норильска в этот период осуществляется только по воде, в основном по Северному морскому пути. На обратный курс в Мурманск корабли, груженные продукцией комбината, ложились из Дудинки и шли через Енисейский залив, Карское и Баренцево моря. Интересно, но спустя столько лет логистическая цепочка металлургов почти не поменялась.

С августа 1942 года Карское море превратилось в передовую линию обороны на северном крыле огромного советско-германского фронта. К сожалению, это стало понятно только когда советские транспортные и боевые корабли начали тонуть после ударов фашистских торпед.

Это до войны в Норильске все только зарождалось (основной производитель металлов в СССР был Мончегорский «Североникель»). Сорок первый изменил ситуацию в корне. Из–за остановки работы на Кольском полуострове Норильск стал главным поставщиком стратегической продукции - никеля (броня), кобальта (из него делались авиационные детали), угля. Конечно, гитлеровские войска понимали значимость региона и стремились занять там господствующее положение.

Что делал «Граф Цеппелин» над Таймыром?

Любители истории поговаривают, что для этого нацисты втайне создали рядом с Таймыром крупную военную инфраструктуру. Одна военная база размещалась на острове Земля Александры, который как бы нависает с северо-запада над Карским морем и полуостровом Таймыр, где расположены и Норильск, и Дудинка, и Диксон. Это был мощный опорный пункт, тщательно скрытый от посторонних глаз. Он был способен принимать тяжелые транспортные самолеты, а на базу, спрятанную под скалами, заходили подводные лодки, чтобы зарядить аккумуляторные батареи и загрузить торпеды и мины. О нем стало известно только в 50-е годы прошлого столетия. Еще одна секретная база с большим запасом топлива для гидросамолетов и подлодок была случайно обнаружена только в 1975 году в дельте реки Лены. Были находки, пусть и не такие крупные, и в других местах.

К войне в Арктической зоне немцы начали готовиться задолго до начала военных действий. В 1931 году состоялся полет дирижабля «Граф Цеппелин» над советским сектором Арктики. Это 230-метровое чудо тогдашней авиации прошло почти тринадцать тысяч километров по маршруту Ленинград - Земля Франца - Иосифа - Северная Земля - остров Вардропер - остров Диксон - северная оконечность Новой Земли - остров Колгуев - Архангельск. В нарушение первоначальной договоренности, сославшись на плохие погодные условия, дирижабль на обратном пути не приземлился в Ленинграде, и Советскому Союзу не удалось получить материалы детальной аэрофотосъемки многочисленных арктических островов и архипелагов, сделанных с помощью самой современной кино- и фотоаппаратуры. А в 1940 году по Севморпути прошел немецкий крейсер «Комета», на котором была установлена самая современная по тем временам аппаратура радиоперехвата, радиопеленгирования и гидроакустического наблюдения. Благодаря полученной информации германский морской штаб отлично ориентировался в нашей арктической зоне и в абсолютной тайне создал военные базы в Карском море.

«Страна чудес»

Отсюда и предпринимались вылазки, предусмотренные так называемой операцией «Рюрик». Подводные лодки проводили массированную установку мин в устье Енисея, чтобы полностью прекратить доступ советским судам с моря в порты Дудинка и Игарка. Впервые мины в Енисейском заливе немецкая подлодка "U- 636" поставила 28 августа 1943 года. 6 сентября на одной из них подорвался пароход «Тбилиси», доставивший 8000 тонн груза для Норильского комбината. Кстати, план «Рюрик» предусматривал, в случае захвата подробных карт речного фарватера, нанести артиллерийский удар по Дудинке и Норильску.

Фото: sfu-kras.ru

Но сначала немцы сосредоточили внимание на борьбе с союзными конвоями, идущими через Атлантику в Мурманск и Архангельск, и преуспели в этом, разгромив известный конвой PQ-17. Караван из 35 грузовых судов со стратегическими грузами и военной техникой из США, Канады и Великобритании был отправлен в СССР 27 июня 1941 года. Сообщение японской разведки об этом стало поводом для проведения операции «Вундерланд» (или «Страна чудес»), в ходе которой сильный отряд кораблей должен был провести рейд на внутренних арктических коммуникациях Советского Союза. Броненосцы «Лютцов» и «Адмирал Шеер» надеялись уничтожить до полусотни советских судов, которые во второй половине августа должны были собраться у западного входа в пролив Вилькицкого.

За три недели до выхода броненосцев в рейд на активную «охоту» вышли немецкие подводные лодки. На подходе к проливу Югорский Шар подлодка разгромила советский караван, состоявший из трех невооруженных буксиров и двух барж, на которых перевозили рабочих Нарьян-Марского порта и заключенных из лагерей «Норильстроя». Погибли более трехсот человек.

Рейд проходил неудачно для немцев: еще на выходе в море, прямо у норвежского острова Гримсей, «Лютцов» наскочил на камни, и «Адмирал Шеер» пошел в арктический поход один. У острова Русский льды крепко сдавили корпус бронированного гиганта. А во время одного из полетов еще и разбился единственный самолет-разведчик. Хотя мощная радиостанция рейдера пеленговала внутренний радиообмен советских караванов, но для фашистов они были уже недосягаемы. Единственный успех «Адмирала Шеера» - потопление ледокольного парохода «А. Сибиряков».

26 августа германский броненосец повернул в направлении устья Енисея и приступил к выполнению второго этапа операции, который включал в себя уничтожение судов, находившихся в порту Диксона, уничтожение угольных складов, радиостанции Новый Диксон, захват руководящего состава западного сектора советской Арктики. Немцы были уверены, что здесь они не встретят серьезного сопротивления, но ошиблись. «Адмирал Шеер» успел сделать несколько выстрелов по судам, стоявшим на рейде в порту Диксона, однако после нескольких ответных выстрелов 152-мм полубатареи лейтенанта Корнякова немцы, прикрывшись дымовой завесой, быстро ушли в море. Они все же успели сжечь домики промысловиков на Медвежьих островах, радиоцентр Новый Диксон и запасы угля и солярки на острове Конус. Но, получив в очередной раз огневой отпор, германский броненосец быстро ушел на север.

Витамины из елок

После провала «Вундерланда» немцы осознали, что надводный рейдер не годится для действий в Карском море, и сосредоточились на подводных операциях. Известно, что с августа по сентябрь 1943 года в Карском море нашими наблюдателями были обнаружены нацистские субмарины более восьмидесяти раз. У островов Мона в начале сентября 1943 года был потоплен транспорт «Диксон». Затем в Енисейском заливе был торпедирован транспорт «Тбилиси». Но самый большой урон немецкие подлодки нанесли советскому арктическому конвою ВА-18, четыре транспорта которого везли импортные грузы и оборудование для Севморпути и Норильского горно-металлургического комбината. Всего во время войны в советской Арктике погибло почти три десятка советских транспортов и кораблей охранения, а также более полутора тысяч военных и гражданских моряков и полярников.

Фото: norilskmuseum.ru

Усилия фашистов не увенчались успехом: в 43-м Норильский комбинат вышел на проектную мощность. Ломом, киркой и лопатой создавалась уникальная база, ставшая впоследствии основой экономики сибирского региона. Здесь производился кирпич, посуда, паровозы, витамины из елок, мыло, даже елочные игрушки, карандаши и тушь для женщин. Хватило сил и на страну - в фонд обороны из Норильска за годы войны ушли громадные по тем временам деньги - 60 млн рублей.