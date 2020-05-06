День Победы онлайн: шахтерские города Красноярского края поддержат Всероссийские акции к 9 мая

Сегодня на территориях идет активная подготовка к главному празднику страны. Самое живое участие в ней принимают и волонтеры Сибирской угольной энергетической компании – сотрудники СУЭК, их дети, старшеклассники из профильных классов и трудовых отрядов Компании.

В городах Бородино, Назарово и Шарыпово уже зеленеют Сады Памяти – горняки высадили около 500 саженцев кедров, сосен, елей, рябин. И если в шахтерской столице края Бородино деревья украсили уже любимое горожанами общественное пространство – Аллею Памяти, то в назаровском поселке Горняк и шарыповском селе Родники молодые посадки станут основой будущих парков – они заложены на пустырях, угольщики пообещали в дальнейшем взять над озелененными участками шефство. Все посадки СУЭК зарегистрировала на официальном сайте проекта "Сад Памяти", внеся свой вклад в общую идею акции – высадить по всей России и в странах СНГ 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

"Окна Победы" в шахтерских городах оформляют как жители, так и предприятия СУЭК. В окнах административных зданий размещены рисунки, на которых дети горняков изобразили юбилейную символику, сцены боев, объятия в честь долгожданной победы и, конечно, главных героев – солдат Великой Отечественной. Среди работ – и произведения участников корпоративного конкурса АО "СУЭК-Красноярск" "Поем славу победителя". На конкурс было прислано более 50 работ из всех шахтерских городов края – это и рисунки, и краткие эссе, и целые исследовательские труды, посвященные истории войны и ее героев в семейной истории.

Дети сотрудников СУЭК стали и авторами писем в рамках акции "Письмо Победы". Теплые слова благодарности за мирное небо, пожелания здоровья и долголетия они адресуют труженикам тыла, которые после окончания войны направили свои созидательные силы на строительство угледобывающих предприятий и развитие угольной отрасли края. Уже сегодня ребята подготовили несколько десятков таких посланий, каждое из которых обязательно найдет своего героя, в том числе благодаря волонтерам советов молодежи предприятий СУЭК.

Фронтовиков накануне 9 мая ждут особые подарки – молодые угольщики планируют присоединиться к местным ДК при подготовке концертов для ветеранов. Сценические площадки развернутся прямо под окнами участников войны. В Назарово, например, творческое поздравление получит Дмитрий Данилович Абрамов, в годы войны он нес службу связистом, а после ее завершения долгие годы трудился на Назаровском разрезе, более 10 лет возглавлял угледобывающее предприятие и запомнился горнякам как один из наиболее выдающихся руководителей.

Песни военных лет будут звучать в шахтерских городах и благодаря участникам акции "Поем двором". В домах уже формируют инициативные группы. В Бородино актив составят призеры ежегодного конкурса СУЭК и Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" "Лучший двор". Его задача – объединить жителей вокруг общей задачи благоустройства своих придомовых территорий и формирования комфортной городской среды. Наградой победителям и призерам становятся детские спортивно-игровые комплексы, ремонт подъездов, входных групп. Однако главной наградой участники считают то, что конкурс становится объединяющей силой, которая делает из соседей друзей, партнеров по реализации многих социальных, инфраструктурных проектов.

И, конечно, особое внимание угольщики традиционно уделили патриотической акции "Бессмертный полк", которая 9 мая пройдет в режиме онлайн. Советы молодежи, старшеклассники из профильных классов и трудовых отрядов СУЭК уже зарегистрировали свыше 50 своих земляков-фронтовиков. Информацию для личных карточек на порталах moypolk.ru и 2020.polkrf.ru горняки черпают в музеях угледобывающих предприятий, в которых накануне 75-летия Великой Победы были обновлены экспозиции с портретами горняков-участников войны, а также из книги "Герои войны – герои СУЭК", которую АО "СУЭК-Красноярск" готовит к юбилейной дате в качестве подарка ветеранам и их родным и для передачи в музеи, библиотеки, школы и другие учреждения шахтерских городов.