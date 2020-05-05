Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 5 мая 2020: подтверждено 868 случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора на 5 мая в Красноярске и крае подтверждено 868 случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки количество зараженных COVID-19 увеличилось на 45 человек. Прирост за неделю составил 5,5%. Врачам и пациентам удалось побороть вирус в 162 случаях (+5 выздоровевших за сутки). Погибли 12 человек (+1 за сутки).

Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в 42 муниципалитете края. Новые случаи были зарегистрированы:

- в Красноярске +38,

- в Северо-Енисейском районе +2,

- в Сосновоборске +1,

- в Канске +1,

- в Березовском районе +1,

- в Ачинском районе +1,

- в Ермаковском районе +1.

На данный момент под наблюдением врачей находятся 1646 человек, из них новых за сутки - 57, снято с наблюдения - 142 человека.

Круглосуточная «горячая линия» по коронавирусу: 8 (800) 100-56-53. Жителей города и края просят не покидать без необходимости свои квартиры.

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