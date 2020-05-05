Cотрудница красноярсокго гипермаркета заразилась коронавирусом

Тревожная новость: сотрудница супермаркета на Вавилова в Красноярске заразилась коронавирусом. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на коллег женщины.

До недавнего времени работала в горячем цехе, занималась выпечкой. Сначала COVID-19 заболел ее муж, потом и сама. Между тем она контактировала с десятками людей – в своей и других сменах, рассказывают знакомые с ситуацией люди.

Женщина работала в горячем цеху.Фото: Ася ЖУКОВА

После того, как женщине поставили диагноз коронавирус, в помещениях гипермаркета провели дезинфекцию. Вскоре смену, с которой она работала, это 26 человек, отправили на карантин. Все сдали анализы, ждут результаты.

- Заболевание у нашей сотрудницы протекает бессимптомно, - прокомментировал PR-директор торговой сети «Командор» Владимир Русанов. – У женщины из цеха горячей выпечки собственного производства ИП "Черномуров" заболел муж. Ее проверили и обнаружили антитела. Об этом нам сообщили в Роспотребнадзоре. Она и ещё 26 человек (вся смена) сейчас на карантине. Ждем анализы по ним. Она как и все сотрудники, работала в средствах защиты. Все сотрудники регулярно проверяются на предмет симптомов и температуры. На продукции это никак не скажется, так как прямого тактильного контакта не было и вся продукция проходит специальную тепловую обработку при температуре под 300 градусов. Помещения цеха регулярно дезинфицируются. Рабочие смены между собой не контактируют, мы их специально развели по времени работы и даже сделали отдельные входы-выходы.

Напомним, что по данным оперштаба на утро 5 мая, в Красноярске и крае коронавирусом заболели 823 человека, выздоровели 157, на карантине находятся 1742.