2020-05-03T11:24:31+03:00
Общество

Концерт под балконом. 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны удаленно поздравили с днем рождения

Мэр Красноярска решил творчески поздравлять ветеранов с наступающим Днем Победы [видео]
Анна СНЕГИРЕВА
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96-летнего ветерана Великой Отечественной войны удаленно поздравили с днем рождения. Стоп-кадр видео96-летнего ветерана Великой Отечественной войны удаленно поздравили с днем рождения. Стоп-кадр видео
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Так совпало, что свой день рождения ветеран Великой Отечественной Владимир Смоликов отмечает ежегодно накануне другого, самого важного для себя праздника, Дня Победы. В этом году Владимиру Филипповичу исполнилось 96 лет, но ни пожать ему руку, ни обнять, ни лично вручить подарки никто из желающих не может - самоизоляция.

Поздравление ветерана.Видео: Инстаграм Сергея Еремина

А старики к тому же еще и в большей опасности, чем молодые, - группа риска. Глава Красноярска Сергей Еремин решил творчески поздравить ветерана - устроил концерт у того под балконом.

- В молодости Владимир Филиппович играл на баяне. Так и родилась идея с творческим подарком. Даже на расстоянии чувствуется бодрость духа Владимира Филипповича и его позитивное отношение к жизни, - отметил Еремин в своем Инстаграме. - Пожелал ветерану, а в его лице – всему поколению победителей – поскорее встретиться, крепко обнять друг друга и, конечно, выпить по 100 грамм фронтовых!

Ветеран по такому случаю принарядился и с удовольствием слушал песни военных лет с балкона.

СПРАВКА КП

Владимира Смоликова призвали на фронт после 10 класса. Он служил на Карельском фронте в составе 101-го погранполка. С августа 1944 года до мая 1945 года был кодировщиком вФинляндии. Имеет орден Отечественной войны II степени, боевые и юбилейные медали.

Глава города Сергей Еремин сам подпевал военные песни. Стоп-кадр видео

Глава города Сергей Еремин сам подпевал военные песни. Стоп-кадр видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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