2020-05-03T09:39:25+03:00
Общество

Пять вопросов о том, как правильно купить лекарства онлайн в период коронавируса в Красноярске

Какие можно заказать, а что вам точно не привезут
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Как правильно купить лекарства онлайн в период коронавируса в КрасноярскеКак правильно купить лекарства онлайн в период коронавируса в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о покупке лекарств онлайн. Принятые поправки к федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» теперь дают возможность дистанционной продажи безрецептурных лекарств и, таким образом, разрешают деятельность интернет-аптек с минимальными ограничениями.

Итак, пять самых популярных вопросов, касающихся аптечной интернет-торговли:

Кто может продавать лекарства для медицинского применения в розницу через интернет:

- аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение Росздравнадзора.

Что нельзя продавать через интернет:

- наркопрепараты и психотропы, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этанола свыше 25% (например, зеленку, настойки валерианы, прополиса или эхинацеи, корвалол, валокордин, спиртовой раствор салициловой кислоты и подобные).

Какие рецептурные препараты можно продавать в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания:

- правительство вправе установить временный порядок дистанционной торговли некоторыми из них, что позволит продавать дистанционно и часть рецептурных лекарств.

Наконец, главный вопрос: что делать, если лекарственный препарат в аптеке оказался некачественным? Можно ли его вернуть его в аптеку и забрать деньги назад?

- Да, можно, но только в том случае, если они ненадлежащего качества или их продажа сопровождалась распространением ненадлежащей информации (недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте продавца).

Как определить, что препарат некачественный:

- Он не соответствует показателям качества, установленным нормативной документацией. В большинстве случаев потребитель не может самостоятельно определить качество лекарственных средств, поэтому нужно обратиться к экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Железногорске врач-терапевт поликлиники заразилась коронавирусом
Коронавирус в Хакасии: за сутки 4 новый заразившихся медика
В Красноярске начали строить бесшовные дома
Жительнице Красноярска в наказание за кражу коляски придется отработать 150 часов
В Красноярском крае за сутки потушили около 400 гектаров лесных пожаров
В Туве охотник застрелил друга в лесу
В Красноярске в мае-июне будут перекрыты несколько улиц
Концерт под балконом. 96-летнего ветерана Великой Отечественной удаленно поздравили с днем рождения
Коронавирус в Красноярске, новости на 2 мая: подтверждено 50 случаев заражения
Историю спасения принцессы-морковки от злых стражей нарисовал первоклассник из Красноярска
В центре Красноярска из-за автобуса пострадал в ДТП ребенок
В Красноярске художники превратят 5-этажку в арт-объект к 75-летию Победы
В Красноярском крае за неделю клещи покусали 1 369 человек
«Заставил забыть, какое сейчас время»: рок-музыкант провел концерт для медиков и пациентов в обсервации
Режим самоизоляции частично сняли в 14 районах Красноярского края
В Красноярске на 9 мая запретят парковку на площади Победы
В Красноярске вандалы разнесли три сквера на 500 тысяч рублей
«Старый подвал буквально сложился»: замурованного под обвалом щенка спасли в Красноярске
Дом в Красноярске полностью закрыли из-за коронавируса
Красноярск отметит День Победы в самоизоляции: песни с балконов и фото на окнах
В Красноярском крае мужчина пошел на три угона за ночь с целью покататься
Дежурные группы откроют в новых детских садах с 6 мая
В Хакасии подросток напал на пожилую женщину из-за 100 рублей
Коронавирус в Красноярске: закрытие кладбищ продлили
Красноярский Биг-Бен в честь 1 мая сменил мелодию
Как работают поликлиники Красноярска и края в майские праздники
Разовые электронные пропуска в Красноярске: сколько действуют и как продлить