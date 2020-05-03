Пять вопросов о том, как правильно купить лекарства онлайн в период коронавируса в Красноярске

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о покупке лекарств онлайн. Принятые поправки к федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» теперь дают возможность дистанционной продажи безрецептурных лекарств и, таким образом, разрешают деятельность интернет-аптек с минимальными ограничениями.

Итак, пять самых популярных вопросов, касающихся аптечной интернет-торговли:

Кто может продавать лекарства для медицинского применения в розницу через интернет:

- аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение Росздравнадзора.

Что нельзя продавать через интернет:

- наркопрепараты и психотропы, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этанола свыше 25% (например, зеленку, настойки валерианы, прополиса или эхинацеи, корвалол, валокордин, спиртовой раствор салициловой кислоты и подобные).

Какие рецептурные препараты можно продавать в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания:

- правительство вправе установить временный порядок дистанционной торговли некоторыми из них, что позволит продавать дистанционно и часть рецептурных лекарств.

Наконец, главный вопрос: что делать, если лекарственный препарат в аптеке оказался некачественным? Можно ли его вернуть его в аптеку и забрать деньги назад?

- Да, можно, но только в том случае, если они ненадлежащего качества или их продажа сопровождалась распространением ненадлежащей информации (недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте продавца).

Как определить, что препарат некачественный:

- Он не соответствует показателям качества, установленным нормативной документацией. В большинстве случаев потребитель не может самостоятельно определить качество лекарственных средств, поэтому нужно обратиться к экспертам.