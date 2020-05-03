«Постарались не мешать»: в Саяно-Шушенском заповеднике инспекторы наблюдали, как медведь тащит добычу

В Саяно-Шушенском заповеднике, который находится на юге Красноярского края, уже открылся летний охотничий сезон. Только не для людей с оружием – охота на этой территории строжайше запрещена и можно на много лет загреметь в колонию. В тайге свои законы: после зимней спячки вышли на охоту медведи. А самая аппетитная добыча для них сейчас – копытные животные.

Несколько дней назад группа сотрудников заповедника, которая инспектировала территорию, в окрестностях кордона Чул-Аксы заметила следы и увидела своими глазами интересное зрелище – как косолапый тащит свою добычу.

- Мы патрулировали окрестности кордона, когда встретили медведя. Зверь тащил заднюю часть косули, вероятно, чтобы прикопать и съесть позже. Медведь был достаточно крупный. Заметив хищника, мы постарались незаметно уйти, чтобы не отвлекать его от своих забот, - рассказали инспекторы.

В Саяно-Шушенском заповеднике медведь – фоновый вид. Он распространен по всему заповеднику и занимает в разные сезоны года все биотопы – от пойм речек и ручьев в нижнем поясе гор до альпийской зоны и каменистых тундр высокогорья. По экспертной оценке численность бурых медведей в Саяно-Шушенском заповеднике составляет 250 особей.

В заповеднике живут до 250 особей медведей. Фото: кадр с фотоловушки, предоставлено пресс-службой заповедника

Пробуждаются медведи в заповеднике в середине апреля. Проснулись – и первым делом идут на южные склоны, где уже сошел снег и появляется молодая трава. Там лакомятся свежей зеленью, выкапывают луковицы и корешки. Известно около 30 видов травянистых растений, которые любят медведи, это злаки, бобовые, зонтичные виды, некоторые хвощи. Прошлый год был обильным на урожай кедровых орехов и брусники, так что медведи сейчас пируют.

Кроме того, обожают медведи разорять муравейники: причем насекомых по отдельности не вылавливают – загребают всю кучу, как есть. Содержащаяся в муравьях кислота помогает хищникам запускать после спячки пищеварительную систему. И вот когда уже наелись зелени, закусили муравьями – можно начинать охоту и на высококалорийную животную добычу.