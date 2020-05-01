2020-05-03T06:45:02+03:00
Общество

Запах хлорки – символ заботы: как в Красноярске происходит дезинфекция домов

В Красноярске проинспектировали работу управляющих компаний по дезинфекции мест общего пользования
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Дезинфекция в многоквартирных домах Красноярка: на Водопьянова,20 работы проводит УК «Холмсервис»Дезинфекция в многоквартирных домах Красноярка: на Водопьянова,20 работы проводит УК «Холмсервис»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов проконтролировал процесс дезинфекции многоквартирных домов, которая проводится для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Комиссия посетила дома трех управляющих компаний Красноярска по адресам: Водопьянова,20; Молокова,68 и проспект Мира,3. Особое внимание проверяющие обратили на места общего пользования, малые архитектурных формы и игровые площадки на придомовой территории.

На улице обрабатываются урны, скамейки и детские игровые площадки, которые ограждаются сигнальными лентами. Фото: Мария ЛЕНЦ

На улице обрабатываются урны, скамейки и детские игровые площадки, которые ограждаются сигнальными лентами.Фото: Мария ЛЕНЦ

В период пандемии в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора подъезды и дворы хлорсодержащими растворами обрабатываются дважды в день. Дезинфицируются все контактные поверхности: кнопки вызова лифта, перила, ручки дверей, а также лестничные пролеты на первых этажах. На улице обрабатываются урны, скамейки, детские игровые площадки, которые ограждаются сигнальными лентами. По словам представителей управляющих компаний, проживающие к этому привыкли, благодарят за заботу, некоторым даже нравится, что пахнет хлоркой - это означает, что в подъезде безопасно. Сотрудники всех управляющих компаний обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, обеззараживающими средствами. Также осуществляется постоянный контроль за состоянием их здоровья: измеряется температура тела, данные записываются в журнал.

Проверка началась с дома на улице Водопьянова, 20, который обслуживает УК "Холмсервис".

Генеральный директор УК "Холмсервис" Ирина Сидорова: Наши сотрудники работают в усиленном режиме, начиная смены с 7 утра. Фото: Мария ЛЕНЦ

Генеральный директор УК "Холмсервис" Ирина Сидорова: Наши сотрудники работают в усиленном режиме, начиная смены с 7 утра.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это непростое время не только жителей, но и для работников управляющих компаний, - заметила Ирина Сидорова, генеральный директор «Холмсервис». - Возникла дополнительная нагрузка, которая, прежде всего, ложится на плечи наших уборщиц. Сейчас они работают в усиленном режиме, начиная смены с 7 утра. Иногда нашим сотрудникам приходится рисковать в прямом смысле. Например, недавно прорвало трубу в квартире, где собственник лечится от коронавируса дома. Конечно, мы предприняли все способы защиты и сантехник зашел в квартиру, чтобы устранить неисправность. Мы большое значение придаем безопасности наших сотрудников, и пока, слава Богу, из нашего большого коллектива еще никто не заболел.

С 6 апреля, чтобы снизить нагрузку на собственников, которые оказались в сложной финансовой ситуации, пени на просрочку оплаты за наши услуги не начисляются. Но я бы хотела обратиться к жителям и призвать тех, у кого есть возможность, все-таки оплачивать коммунальные услуги вовремя. Потому что собираемость в наших домах упала до 60 процентов – это катастрофический показатель. Если дальше такая ситуация продолжится, то могут возникнуть сложности с оплатой труда наших сотрудников - людей, которые каждый день с самого утра стоят «на передовой» и заботятся, чтобы вы меньше подвергались риску. Также никто не отменял наши стандартные дела и заботы. Сейчас мы готовимся к окончанию отопительного сезона, к промывке и опрессовке оборудования. И несмотря ни на что, все работы, которые запланированы, мы должны провести в срок.

Жители домов довольны: если пахнет хлоркой - это означает, что в подъезде безопасно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители домов довольны: если пахнет хлоркой - это означает, что в подъезде безопасно.Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ еженедельно мониторят, как управляющие компании края исполняют мероприятия по дезинфекции мест общего пользования домов и придомовых территорий, реагируют на обращения граждан. Органы местного самоуправления, в свою очередь, проводят выездные проверки за реализацией данных мероприятий на местах. Всего в крае работают 754 УК и ТСЖ..

- Хотелось бы поблагодарить все управляющие компании, которые ответственно подходят к этому и проводят необходимые мероприятия. Сейчас наша общая задача – не допустить распространения коронавирусной инфекции. И именно УК стоят на страже здоровья граждан, которые находятся на самоизоляции, - подытожил Евгений Гаврилов, заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края.

Евгений Гаврилов: УК стоят на страже здоровья граждан, которые находятся на самоизоляции. Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгений Гаврилов: УК стоят на страже здоровья граждан, которые находятся на самоизоляции.Фото: Мария ЛЕНЦ

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