«Ушатаю его за 2-3 минуты»: ведущего Первого канала вызвали на поединок из-за снимка с убитой на охоте лисой

Эта фотография возмутила зоозащитников по всей стране. Еще в начале марта ведущий Первого канала Дмитрий Талабуев (программа «Доброе утро») похвастался на своей страничке в соцсети охотничьим трофеем. Вместе с группой друзей на снегоходах они загнали лисицу. Пару снимков, как это водится, Талабуев тут же закинул в Фейсбук. И понеслось.

«В аду этого мужика будет держать в лапах огромная лиса и говорить: «Поймала подранка!» И так всю бесконечную вечность» - делились постом Талабуева пользователи соцсетей.

Прошел месяц, но ярость не унимается. Особенно возмущаются жители Красноярска, где Талабуев когда-то начинал свою карьеру на губернаторском телеканале (здесь у него много знакомых, 7 лет Талабуев был бессменным ведущим проекта о безопасности «Сам за себя»). Он, к слову, вообще человек погруженный в силовые виды спорта – КМС по дзюдо и силовому троеборью. Именно самозащиту и все, что с ней связано, Талабуев и развивает на телевидении, говорит: «Хотелось бы показать людям, что безопасность – это не только умение размахивать кулаками»..

Приглашение на поединок Фото: Владислав Власов

Вот уже месяц Талабуева пытается вызвать на ковер красноярский журналист Владислав Власов (телеканал «Енисей») – противник показательных снимков с охотничьими трофеями в соцсетях и жестокости по отношению к животным. Но эксперт по самообороне, как говорится, ушел в глухую оборону.

- Я сейчас сильно похудел, но ушатаю его за 2–3 минуты, - ярится в своем Фейсбуке Власов. - Я очень надеюсь, что мои друзья-боксеры тоже вызовут его на бой. Он даже меня, деда, испугался.

Большинство поддерживает красноярского журналиста. Пользователи Фейсбука о Татлабуеве говорит в достаточно грубых выражениях: слово «трус» - пожалуй, одно из самых мягких в его адрес. Некоторые даже требуют разорвать с Дмитрием контракты – на фоне печальной истории с Региной Тодоренко, оправдавшей домашнее насилие, такие методы давления набирают обороты.

Но другие категорически против - охота, что такого?

КОММЕНТАРИЙ

Павел Кочкарев, охотовед, заслуженный эколог Российской Федерации:

- С одной стороны, я понимаю, почему охотники фотографируются на фоне убитых животных — это трофеи, это их добыча, гордиться добытым принято издревле. С другой, спрашиваю, - зачем тебе столько? Но в данном случае, думаю, вот ничего особенного нет. Когда у нас люди - а таких много - получают лицензии, они охотятся от голода, что ли? Конечно, нет, в определенном виде это спорт. Псевдозащитники животных, скажу вам, зачастую гораздо хуже. Когда кричат о том, в чем совершенно не разбираются. Если бы, не дай бог, было убито краснокнижное животное, был бы совершенно другой разговор. А лисица — хищник, охотничий вид. Похвастаться трофеем — тоже для охотника совершенно нормально.