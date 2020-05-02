2020-05-01T17:21:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 2 мая 2020 года: подтверждено 714 случаев заражения COVID-19

Рассказываем про количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 2 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 2 мая 2020 года.Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 2 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По сведениям оперштаба региона на утро 2 мая 2020 года, число зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 714. За минувшие сутки заболевших COVID-19 стало больше на 48 человек. Темп прироста составил 7,2%. 124 пациента вылечили врачи, это плюс 50 в день.

Общая география распространения – 41 территория края. Из 48 новых случаев заражения за сутки: в Красноярске – 36, в – Березовском районе – 4, в Большемуртинском – 3, в Эвенкии – 2 и по одному в Каратузском, Енисейском и Шушенском районах.

За сутки резко увеличилось число вылеченных врачами пациентов. Фото: Мария ЛЕНЦ

За сутки резко увеличилось число вылеченных врачами пациентов.Фото: Мария ЛЕНЦ

Под медицинским наблюдением на дому остаются 1748 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 189. Снято - 15456, 104 человека за последние сутки .

Обследовано всего 67730 человек, из них за сутки 4407. Напомним, телефон круглосуточной горячей линии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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