Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 2 мая 2020 года: подтверждено 714 случаев заражения COVID-19

По сведениям оперштаба региона на утро 2 мая 2020 года, число зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 714. За минувшие сутки заболевших COVID-19 стало больше на 48 человек. Темп прироста составил 7,2%. 124 пациента вылечили врачи, это плюс 50 в день.

Общая география распространения – 41 территория края. Из 48 новых случаев заражения за сутки: в Красноярске – 36, в – Березовском районе – 4, в Большемуртинском – 3, в Эвенкии – 2 и по одному в Каратузском, Енисейском и Шушенском районах.

За сутки резко увеличилось число вылеченных врачами пациентов.Фото: Мария ЛЕНЦ

Под медицинским наблюдением на дому остаются 1748 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 189. Снято - 15456, 104 человека за последние сутки .

Обследовано всего 67730 человек, из них за сутки 4407. Напомним, телефон круглосуточной горячей линии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.