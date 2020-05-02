2020-05-01T17:11:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 2 мая 2020 года: в районах отменили самоизоляцию, продлили закрытие кладбищ

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске к утру 2 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 2 мая 2020 года.Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 2 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперштаба на утро 2 мая 2020 года, количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае достигло 714. За сутки зараженных COVID-19 стало больше на 48 человек. То есть темп прироста равен 7,2%. За минувший день 124 пациента вылечили (это +50).

Подробности здесь.

Как успеть на дачу за 4 часа

На поездку на дачу отводится 4 часа. Фото: Мария ЛЕНЦ

На поездку на дачу отводится 4 часа.Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам разъяснили, сколько действуют разовые электронные пропуска и можно ли их продлить. Напомним, они необходимы для выхода из дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса – для целей, не связанных с работой. На днях стало известно о сроках действия разовых пропусков. Так, на поездку на дачу отводится 4 часа, на визит к пожилому родственнику – 2. Впрочем, в министерстве цифрового развития края уточнили: сроки, указанные в документе, - это время НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.

Подробности здесь.

В 14 районах края сняли режим самоизоляции

В 14 районах края сняли режим самоизоляции. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 14 районах края сняли режим самоизоляции.Фото: Мария ЛЕНЦ

Это поселения Боготольского, Богучанского, Бирилюсского, Большеулуйского, Иланского, Идринского, Казачинского, Краснотуранского, Каратузского, Назаровского, Ужурского и Уярского районов, а также Пировского и Шарыповского округов. Основанием для такого шага стала информация, предоставленная главами территорий, о нормальной эпидемситуации в их муниципалитетах. Решение выносила, в том числе и комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подробности здесь.

Закрытие кладбищ продлили

Закрытие кладбищ для посещения продлили. Фото: Мария ЛЕНЦ

Закрытие кладбищ для посещения продлили.Фото: Мария ЛЕНЦ

Все городские погосты закрыли для посещения 15 апреля из-за пандемии коронавируса. Опасались, что в Родительский день на кладбища приедут тысячи горожан, чтобы помянуть усопших родственников и близких. И, соответственно, могут подвергнуть риску свое здоровье и даже жизнь. Теперь выяснилось, до какого числа будут закрыты кладбища Красноярска. Как сообщили в пресс-службе мэрии, их откроют не раньше 12 мая.

Подробности здесь.

Город отметит День Победы в самоизоляции

Город отметит День Победы в самоизоляции. Фото: Мария ЛЕНЦ

Город отметит День Победы в самоизоляции.Фото: Мария ЛЕНЦ

75-летие Победы в Великой Отечественной войне красноярцы отпразднуют в самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса все торжественные мероприятия пришлось перенести. Однако можно принять участие в акциях памяти, которые пройдут онлайн.

Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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