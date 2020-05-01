2020-05-01T16:00:03+03:00
Общество

«Балтика» увеличила объем продажвI квартале 2020 года

В первом квартале 2020 г. объем отгрузок компании увеличился на 1,4%* по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
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Объем инвестиций «Балтики» в I квартале 2020 годасоставил 642 млн. рублей*, что на 56%* превышает показатель первого квартала прошлого года. Ключевыми направлениями капиталовложений стализакупка холодильников для торговых точек и оборудования для производства безалкогольного пива. «Балтика» является лидером рынка в сегменте российского безалкогольного пива с долей 42,5%**.

Пандемия COVID-19 не оказала существенного влияния на результаты работы компании в I квартале 2020 г., посколькувызванные ею ограничениязатронулилишь конец марта.

Компания перестроила работу таким образом, чтобы выполнять все обязательства перед клиентами и дистрибьюторами и в полном объеме обеспечивать поставки продукции.

Ларс Леманн, президент ООО «Пивоваренная компания “Балтика”», вице-президент CarlsbergGroup по региону Восточная Европа, заявил:«Здоровье и безопасность сотрудниковнаш главный приоритет, и мы уже на ранней стадии пандемии приняли все необходимые меры для защиты работников от COVID-19. Я горжусь тем, что мы, несмотря на проблемы, вызванные вирусом, продолжаем предоставлять нашим клиентам сервис на высоком уровне и поддерживать наши бренды».

«Балтика» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия. Налоговые отчисления компании в российский бюджет в первом квартале 2020 г. составили 10,8 млрд. рублей. 68% из них — акцизы (7,3 млрд. рублей)*.

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