Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 1 мая 2020 года: еще 48 человек заразились COVID-19

По данным краевого оперштаба на 14 часов 1 мая 2020 года, зараженных коронавирусом в Красноярске и крае стало больше на 48 человек. Всего зарегистрировано 714 подтвержденных случаев COVID-19. Темп прироста составил 7,2%. 124 пациента вылечили (это +50 за сутки). Умерли 9 (+1 в сутки).

(Как информируют в пресс-службе минздрава, погибшая - пожилая женщина, она скончалась в красноярской клинике. Все умершие - это пожилые пациенты, страдавшие сопутствующими заболеваниями, пояснили специалисты).

Общая география распространения – 41 территория края. Из 48 новых случаев заражения за сутки:

- Красноярск – 36

- Березовский район - 4

- Большемуртинский - 3

- Эвенкийский - 2

- по одному случаю в Енисейском, Шушенском и Каратузском районах.

В Красноярске и крае зафиксированы новые случаи заражения COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ

Под медицинским наблюдением на дому находится 1748 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 189. Снято с медицинского наблюдения 15456, поскольку истек 14-дневный срок, 104 человека за последние сутки .

Обследовано всего 67730 человек, из них за последние сутки 4407. Напомним, телефон круглосуточной горячей линии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.