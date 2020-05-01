Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 1 мая 2020 года: еще 48 человек заразились COVID-19
По данным краевого оперштаба на 14 часов 1 мая 2020 года, зараженных коронавирусом в Красноярске и крае стало больше на 48 человек. Всего зарегистрировано 714 подтвержденных случаев COVID-19. Темп прироста составил 7,2%. 124 пациента вылечили (это +50 за сутки). Умерли 9 (+1 в сутки).
(Как информируют в пресс-службе минздрава, погибшая - пожилая женщина, она скончалась в красноярской клинике. Все умершие - это пожилые пациенты, страдавшие сопутствующими заболеваниями, пояснили специалисты).
Общая география распространения – 41 территория края. Из 48 новых случаев заражения за сутки:
- Красноярск – 36
- Березовский район - 4
- Большемуртинский - 3
- Эвенкийский - 2
- по одному случаю в Енисейском, Шушенском и Каратузском районах.
В Красноярске и крае зафиксированы новые случаи заражения COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ
Под медицинским наблюдением на дому находится 1748 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 189. Снято с медицинского наблюдения 15456, поскольку истек 14-дневный срок, 104 человека за последние сутки .
Обследовано всего 67730 человек, из них за последние сутки 4407. Напомним, телефон круглосуточной горячей линии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.
ИСТОЧНИК KP.RU
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