«Первомай объединяет»: губернатор Александр Усс поздравил красноярцев с праздником Весны и Труда

Всех красноярцев и жителей края поздравил с 1 мая глава региона Александр Усс и председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов:

«Первый майский день – особенный для миллионов соотечественников. В нём радость обновления, наше извечное желание познавать и совершенствоваться.

Трудолюбие, стремление к созиданию можно смело считать национальными чертами россиян. История Отчизны свидетельствует о том, что во все времена благополучие государства зависело от кропотливого труда соотечественников.

Благодаря мощным усилиям народа Россия всякий раз восстанавливалась после серьезных испытаний и катаклизмов, строила новые предприятия, осваивала целинные земли, расширяла горизонты науки, образования и культуры.

И в наши дни Первомай объединяет людей разных профессий, готовых трудиться во имя счастья и процветания своей Родины. В их числе достойное место занимают сибиряки-красноярцы, решающие важные социально-экономические задачи.

Невзирая на серьезные вызовы времени, мы продолжаем воплощать в жизнь инвестиционные проекты, разрабатывать новые месторождения, развивать транспортные артерии, преображать облик родных городов и поселков.

Уверены, синергия деятельности разных поколений, основанная на здоровом энтузиазме и патриотизме, позволит успешно преодолеть все препятствия и завоевать намеченные рубежи.

Желаем всем землякам крепкого здоровья, весеннего настроения, оптимизма и солидарности!».

Присоединяемся к поздравлениям. Всех с Первомаем!