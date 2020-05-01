Коронавирус в Красноярском крае: в каких районах отменили режим самоизоляции
Сразу в 14 муниципалитетах Красноярского края отменили режим всеобщей изоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Накануне, 30 апреля, такой указ подписал глава региона Александр Усс.
Согласно документу, режим самоизоляции сняли в поселениях Боготольского, Богучанского, Бирилюсского, Большеулуйского, Иланского, Идринского, Казачинского, Краснотуранского, Каратузского, Назаровского, Ужурского и Уярского районов, а также Пировского и Шарыповского округов.
Основанием для такого шага стала информация, предоставленная главами территорий, о нормальной эпидемситуации в их муниципалитетах. Решение выносила, в том числе и комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Режим сняли в 14 районах края.Фото: Мария ЛЕНЦ
КОНКРЕТНО
В каких районах и населенных пунктах отменили режим самоизоляции?
Боготольский район
село Александровка, деревня Казанка Александровского сельсовета; поселок Чайковский, деревня Булатово, деревня Новопетровка, деревня Шулдат Чайковского сельсовета; село Юрьевка, деревня Березовка, деревня Вишняково-Катеюл, деревня Волынка, деревня Георгиевка, деревня Лебедевка, деревня Михайловка Юрьевского сельсовета;
Богучанский район
поселок Ангарский Ангарского сельсовета; поселок Артюгино, деревня Иркинеево Артюгинского сельсовета; поселок Беляки, деревня Бедоба Белякинского сельсовета; деревня Ярки Богучанского сельсовета; поселок Говорково Говорковского сельсовета; поселок Красногорьевский, поселок Гремучий Красногорьевского сельсовета; поселок Манзя Манзенского сельсовета; поселок Невонка, поселок Гольтявино Невонского сельсовета; поселок Нижнетерянск Нижнетерянского сельсовета; поселок Новохайский, поселок Кежек Новохайского сельсовета; деревня Малеево Октябрьского сельсовета; поселок Осиновый Мыс Осиновомысского сельсовета; поселок Пинчуга Пинчугского сельсовета; поселок Такучет Такучетского сельсовета; поселок Хребтовый Хребтовского сельсовета; поселок Шиверский Шиверского сельсовета;
Бирилюсский район
село Зачулымка, деревня Монастырка, деревня Нижний Тюхтет, деревня Сахарное, деревня Таачек, деревня Угол Покровки Зачулымского сельсовета; село Кирчиж, деревня Александровка, деревня Биктимировка, деревня Муслинка, деревня Нижний Тунуй Кирчиженского сельсовета; село Маталассы, деревня Никифоровка, деревня Сосновка, деревня Шпагино-1, деревня Шпагино-2 Маталасского сельсовета; деревня Бор, деревня Сопка Проточенского сельсовета; село Полевое, деревня Исаковка, деревня Мелецк, деревня Подкаменка, деревня Щелево Полевского сельсовета;
Большеулуйский район
село Бычки, деревня Богатое, деревня Краевая, деревня Красная Заря, деревня Счастливое Бычковского сельсовета; село Удачное, деревня Ишимка, деревня Карабановка Удачинского сельсовета; деревня Александровка Новоеловского сельсовета; деревня Троицк Новоникольского сельсовета;
Иланский район
село Далай, поселок Теплые Ключи, деревня Далай-Отрез, деревня Черниговка, деревня Курыш-Поповичи Далайского сельсовета; село Новогородка, деревня Краснинка, деревня Новогеоргиевка, деревня Тарака Новогородского сельсовета; село Новопокровка, деревня Коха, деревня Новоникольск, деревня Тамала Новопокровского сельсовета; село Соколовка, деревня Богдановка, деревня Гремучая Падь, деревня Новосеменовка Соколовского сельсовета;
Идринский район
село Романовка, деревня Иннокентьевка, деревня Королевка, деревня Шадрино Романовского сельсовета; село Новотроицкое, деревня Зезезино Новотроицкого сельсовета;
Казачинский район
село Александровка, деревня Казанка, деревня Золотой Ключ, деревня Чистополка, деревня Средняя Шилка Александровского сельсовета; село Новотроицкое, деревня Дементьевка, деревня Широково Новотроицкого сельсовета; село Захаровка Захаровского сельсовета; село Отношка, деревня Гамурино Отношенского сельсовета;
Краснотуранский район
деревня Кара-Беллык Кортузского сельсовета; село Салба, деревня Алгаштык, деревня Александровка Салбинского сельсовета; село Моисеевка Саянского сельсовета;
Каратузский район
деревня Таловка, деревня Черниговка Амыльского сельсовета; деревня Алексеевка Верхнекужебарского сельсовета; деревня Средний Кужебар Каратузского сельсовета; деревня Ключи Лебедевского сельсовета; деревня Верхняя Буланка, деревня Нижняя Буланка Моторского сельсовета; деревня Верхние Куряты Нижнекурятского сельсовета; село Старая Копь Старокопского сельсовета; деревня Малиновка Таятского сельсовета; село Уджей Уджейского сельсовета; деревня Куркино, деревня Чубчиково, деревня Шалагино, деревня Верхний Суэтук, деревня Старомолино Черемушинского сельсовета;
Назаровский район
поселок Глядень, село Антропово, поселок Голубки, поселок Зарянка, поселок Зеленая Горка, село Кибитень, деревня Петровка, деревня Прогресс, деревня Степноозерка Гляденского сельсовета; село Красная Поляна, село Большой Сереж, деревня Владимировка, деревня Лесные Поляны, деревня Малая Сосновка, деревня Ярлыково Краснополянского сельсовета; село Подсосное, село Селедково, деревня Скоробогатово, поселок Старожилово Подсосенского сельсовета; поселок Преображенский, село Ильинка, деревня Чердынь Преображенского сельсовета; село Сахапта, деревня Канаш, деревня Малиновка, деревня Сереуль, деревня Холма Сахаптинского сельсовета;
Пировский муниципальный округ
село Алтат, деревня Новониколаевское, деревня Филипповка, деревня Шумбаш;
Ужурский район
село Ильинка, деревня Лопатка, деревня Новая Кузурба Ильинского сельсовета; село Крутояр Крутоярского сельсовета; село Локшино, село Ашпан, деревня Баит, деревня Корнилово, деревня Красное Озеро Локшинского сельсовета; село Михайловка, деревня Косоголь Михайловского сельсовета; поселок Озеро Учум, деревня Камышта Озероучумского сельсовета; поселок Прилужье, деревня Светлая, деревня Тургужан Прилужского сельсовета; поселок Приреченск, поселок Арабкаево, поселок Белопольск, деревня Парилово, поселок Черноозерск Приреченского сельсовета;
Уярский район
поселок Авда, деревня Покровка Авдинского сельсовета; село Восточное, деревня Воронино Восточного сельсовета; село Сухоной Сухонойского сельсовета; деревня Семеновка Сушиновского сельсовета;
Шарыповский муниципальный округ
деревня Александровка, деревня Белоозерка, село Березовское, деревня Глинка, деревня Горбы, деревня Гудково, село Дубинино, деревня Едет, деревня Ершово, село Ивановка, поселок Инголь, деревня Киргисуль, деревня Косонголь, поселок Крутоярский, деревня Можары, село Никольск, село Новоалтатка, деревня Новокурск, село Родники, деревня Росинка, деревня Скворцово, деревня Скрипачи, деревня Сорокино, поселок Шушь, село Шушь, поселок Юферовское.
ИСТОЧНИК KP.RU
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