Коронавирус в Красноярске, последние новости на 1 мая 2020 года: 666 заболевших, когда откроются парикмахерские и сокращение числа поездов на юг

По данным оперативного штаба на утро 1 мая в Красноярском крае официально зарегистрировано 666 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 41 территории края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 23,2. Темпы прироста 9,3%. Подробнее вы можете узнать здесь.

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указ о дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Посещение школ, а профессиональных образовательных учреждений на уровне колледжей и техникумов приостановлено до 11 мая 2020 года включительно. При этом обучение продолжится дистанционно в том порядке, который определила администрация самого образовательного учреждения (подробнее).

Коронавирус в Хакасии официально подтвержден у 27 детей. Такую информацию накануне, 29 апреля, озвучил республиканский оперштаб. К счастью, состояние ребятишек не вызывает опасения, все они находятся под надзором врачей.

Всего по данным на утро 30 апреля в Хакасии зарегистрировано 228 случаев заболевания, за сутки +22. На 100 тысяч населения приходится 42,6 инфицированных (подробнее).

Когда откроют парикмахерские, химчистки, ремонт обуви, швейные ателье и другие организации сферы услуг? Сегодня это один из самых частых вопросов, которые задают красноярцы. Ведь режим вынужденной самоизоляции длится уже больше месяца. Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал жителям региона, что после майских праздников многие ограничения будут пересмотрены (подробнее).

Количество поездов из Красноярска в направлении Черноморского побережья временно сокращается. Такое решение было принято в связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Информация для пассажиров, которые приобрели билеты заранее. Вы можете перенести поездки на другую дату либо вернуть билеты и получить деньги в полном объеме (подробнее).