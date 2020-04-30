Последняя информация о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 1 мая 2020 года: 666 заболевших, один летальный случай
По данным оперативного штаба на утро 1 мая в Красноярском крае официально зарегистрировано 666 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 41 территории края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 23,2. Темпы прироста 9,3%.
Состояние 666 человек оценивается, как: бессимптомные – 223, легкая степень – 251, средняя – 167, тяжелая 25. Количество выздоровевших составляет 74 человек. В минздраве уточняют, что на аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас находятся 9 человек.
По возрастным категориям:
- дети – 86
- 18 – 29 лет – 70
- 30 - 49 лет – 217
- 50 - 64 лет – 146
- старше 65 лет – 147 человек.
За последний сутки было зарегистрировано 57 новых случаев заболевания. По регионам:
- в Красноярске – 38
- в Емельяновском районе – 6
- в Курагинском районе – 4
- в Эвенкии – 4
- в Дивногорске – 2.
- в Минусинске, Березовском и Уярском районах – по 1 заболевшему.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1 680 человек, в том числе за последние сутки взято 93. Снято с медицинского наблюдения 15 341 человек, у них истек 14-дневный срок (за сутки – 152). Обследовано всего 63 323 человека, из них за последние сутки – 3 229.
ИСТОЧНИК KP.RU
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