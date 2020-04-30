2020-04-30T17:50:40+03:00
Общество

После года реставрации красноярцы вновь увидели панно «Родина»

При реконструкции здания уникальную мозаику из речной гальки удалось не только сохранить, но и вернуть былое великолепие
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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После года реставрации красноярцы вновь увидели панно «Родина»После года реставрации красноярцы вновь увидели панно «Родина»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Рабочий тянет вниз один край покрытого пылью гигантского полотнища. Еще и еще. За ним появляется выложенная речной галькой картина. На ней статная и крепкая русоволосая женщина поднимает к небу радующегося малыша. Позади безошибочно угадываются очертания местности – Енисей и Столбы. Длинные лучи солнца – как символ будущего.

В Красноярске открыли панно Родина.Мария ЛЕНЦ

Мозаика «Родина» хорошо знакома коренным красноярцам. Когда-то она украшала одноименный кинотеатр, первый на правобережье, открывшийся в апреле 1964 года. Но и сегодня, спустя более чем полвека, панно по прежнему впечатляет своими масштабами и глубиной содержания.

Кинотеатр не пережил сложностей переходного экономического периода. В 90-е годы закрылся, долгое время пустовал, а в его коридорах шастали любители острых ощущений да ночевали бездомные. Сильно не вандальничали, как-никак, здание стоит на Красрабе, у всех на виду.

Старое здание кинотеатра "Родина" Фото: Мария ЛЕНЦ

Старое здание кинотеатра "Родина"Фото: Мария ЛЕНЦ

Но внутри постепенно все обветшало. И когда власти, наконец, согласовали, что пора пристроить огромное здание, выяснилось, что эксплуатировать его нельзя. Проще снести до основания и выстроить заново. Так и сделали.

Но о том, чтобы уничтожить мозаику, даже речи не было. В 2016 году панно было включено в перечень объектов культурного наследия Красноярского края. Архитекторы даже проектировали новое здание с учетом того, чтобы безопасно сохранить мозаичную картину.

Автор бесценного творения - художник Евгений Кобытев Фото: Мария ЛЕНЦ

Автор бесценного творения - художник Евгений КобытевФото: Мария ЛЕНЦ

Если кто проходил мимо год назад и заглядывал за строительные леса, наверняка видел, как фасадную стену вместе с мозаикой тщательным образом укрепили в вертикальном положении. Затем старое здание кинотеатра разобрали полностью и на его месте за год возвели новое. Оно стало на 1000 квадратных метров просторнее за счет увеличения этажности и сегодня составляет 3085 квадратов. Совсем скоро туда переедет Дом дружбы народов Красноярского края.

Панно из речной гальки более полувека украшало главную улицу правобережья Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Панно из речной гальки более полувека украшало главную улицу правобережья КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что создатель «Родины» - выдающийся красноярский художник, график, монументалист, педагог, участник Великой Отечественной войны, узник фашистского концлагеря «Хорольская яма» Евгений Степанович Кобытев. А прототипом героини панно была его жена, художница Тамара Мирошкина.

Материал для мозаики брали в Енисее, сортировали по цветам Фото: Мария ЛЕНЦ

Материал для мозаики брали в Енисее, сортировали по цветамФото: Мария ЛЕНЦ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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