Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до конца майских праздников

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указ о дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Уточняем, какие это изменения.

Об образовании

Посещение школ, а профессиональных образовательных учреждений на уровне колледжей и техникумов приостановлено до 11 мая 2020 года включительно. При этом обучение продолжится дистанционно в том порядке, который определила администрация самого образовательного учреждения.

Что касается детских садов, по 11 мая продляется работа дежурных групп для тех ребятишек, чьи родители или законные представители трудятся в организациях, деятельность которых не приостановлена.

О развлечениях

Также по 11 мая сохраняется запрет на работу торгово-развлекательных центров, салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги. А также ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключение – обслуживания на вынос и доставки заказов.

О занятиях спортом

Аналогично до конца майских праздников не будут работать кружки и секции, бассейны, фитнес-центры и другие объекты физкультуры и спорта с массовым посещением людей, а также ночные клубы и иные аналогичные объекты для проведения досуга. Кроме того, с 1 мая по 1 июля 2020 года включительно, будет приостановлена деятельность расположенных на территории края организаций отдыха детей и их оздоровления.