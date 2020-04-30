2020-04-30T13:49:15+03:00
Общество

Акция #ПомогиУчитьсяДома стартовала

Школьники из многодетных семей Ленинского района Красноярска получили планшеты для дистанционного обучения
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Совместно с Министерством просвещения, Агентством стратегических инициатив (АСИ) «Единая Россия» запустила акцию #ПомогиУчитьсяДома, в рамках которой планируется обеспечить детей из нуждающихся и многодетных семей гаджетами для дистанционного обучения в период пандемии.

К семьям, проживающим в Ленинском районе Красноярска, которые в силу обстоятельств не могут обеспечить детей гаджетами для дистанционного обучения, сегодня приехали депутат краевого Закосбрания от «Единой России» Владимир Фокин и депутат Красноярского горсовета от партии Дмитрий Власов. Приехали народные избранники не с пустыми руками – они привезли новенькие планшеты, которые помогут школьникам принимать участие в видеоконференциях с учителями и классом, а также делать домашние задания в интернете. Гаджеты парламентарии прибрели на собственные средства.

«Помощь наша адресная – планшеты получат именно дети из многодетных, малообеспеченных семей. К сожалению, не все такие семьи оказались готовы к массовому переходу на дистанционное обучение. Мы решили подключиться к акции «Единой России» и помочь нашим школьникам», - отмечает депутат Владимир Фокин.

Так, первой семьей, куда приехали с подарком депутаты, стала семья Скворцовых, в которой воспитываются трое детей, двое из которых школьники. Парламентарии передали планшет и спросили у ребят об их успехах в учебе, а также выразили надежду на то, что новый гаджет поможет детям учиться с удовольствием.

Еще одной семье, которую посетили депутаты, стала семья Бондарь. Там воспитывают четырёх детей, двое из которых сейчас тоже учатся дистанционно. Народные избранники пообщались с ребятами, выяснили, какие предметы им нравятся больше всего, и пожелали хорошей успеваемости.

«Мы не смогли остаться в стороне и решили сами приобрести планшеты для нуждающихся семей. Помогаем, чем можем, и призываем коллег последовать нашему примеру», - отметил после визита Дмитрий Власов.

Сегодня благодаря личной инициативе депутатов планшеты получили 16 нуждающихся семей Ленинского района Красноярска. Сейчас все больше депутатов от партии подключаются к участию в акции, чтобы этот период прошел с наименьшими потерями для образовательной программы края.

Источник: krasnoyarsk.er.ru

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