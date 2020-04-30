На майские праздники в Красноярске снега не ждите: какая погода ожидает в ближайшие две недели

Несмотря на то, что весь апрель был для многих одним большим вынужденным отпуском, предстоящие майские праздники горожане ждут с нетерпением. Планируют выйти из дома и отправиться, например, на дачу. Это не возбраняется. Запаситесь пропуском – и можно ехать, прихватив с собой семью, домашних питомцев, запас продуктов на неделю и приготовленные к посадке семена и рассаду.

И первый вопрос касается погоды: чего ждать красноярцам в ближайшие 10 дней? Будет ли тепло и солнечно или солнце спрячется. И, в конце концов, не пойдет ли снег – за последние годы снегопады на майские стали уже традицией.

По прогнозу Гидрометцентра впереди нас ожидают пасмурные дни: облачно, облачно с осадками, переменная облачность. Так что начиная с 1 мая придется носить с собой зонт.

Температура воздуха тоже начнет понемногу опускаться вниз. Предстоящая ночь с 30 апреля на 1 мая будет самой теплой – плюс 10 градусов. Затем до вторника продержится на уровне 6 – 7 градусов выше нуля. И со среды 6 мая пойдет вниз. Но ненамного, до нулевой отметки не опустится.

Что касается дневных температур, они будут переменными. 1,2, 3 и 4 мая – от +15 до +20 градусов. Затем 5, 6 и 7 мая опустится до +8, +10 градусов. Порадуют теплом пятница 8 мая +17 и 9 мая +21. По осадкам 8, 9 и 10 мая будет пасмурно, но без дождя.

На севере Красноярского края, в Норильске, Дудинке и Игарке погода в весеннем режиме – днем 2-3 градуса выше нуля, ночью – 7 -12 градусов ниже нулевой отметки.