Красноярские энергетики готовятся к пожароопасному периоду

Кроме традиционной расчистки трасс магистральных линий электропередачи энергетики сделают минерализованные полосы общей площадью 128 га на 11 ЛЭП в Красноярском крае. Также будет проведена опашка периметров 19 подстанций 220-1150 кВ.

Ущерб от стихии

Когда за окном начинает припекать весеннее солнышко, с лесных полян сходит снег, резко возрастает количество пожаров. Подобные возгорания могут стать причиной отключения линий электропередачи, а потому представляют большую опасность для энергоснабжения населенных пунктов и предприятий.

По статистике, основной причиной лесных и степных пожаров в весенний период являются несанкционированные сельскохозяйственные палы. Чтобы подготовить землю к посевной, сжигают копны соломы, стога сена, нескошенную траву и стерню вблизи ЛЭП. А всё это категорически запрещено! Пожары могут нанести электрическим сетям многомиллионный ущерб и оставить без электричества сотни жителей. По всем подобным фактам составляются административные протоколы. Виновные лица получают штрафы, а также привлекаются и к уголовной ответственности.

Под охраной

Охранная зона ЛЭП – это территория вдоль линии в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. Постановлением правительства России №160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» установлены следующие размеры охранных зон:

- для ЛЭП 220 кВ — 25 метров,

- для ЛЭП 500 кВ — 30 метров.

Нарушение границ охранных зон ЛЭП может привести к авариям и порой даже трагедиям.

Все действия в охранных зонах ЛЭП должны быть согласованы с энергетиками: строительство, ремонт или снос сооружений; производство горных, взрывных, мелиоративных работ; посадка, вырубка деревьев и кустарников и др. Кроме того, на территориях охранных зон запрещен проезд большегрузных машин и механизмов высотой более 4,5 метра.

В охранной зоне ЛЭП категорически запрещено:

- набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние предметы;

- проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут затруднить доступ к энергообъектам;

- разводить огонь;

- организовывать складирование каких-либо материалов и свалки;

- производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов транспорта и т.д.;

- запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели самолетов, вертолетов.

Человеческий фактор

Надежной работе электрических сетей серьезно угрожают похитители металлических «уголков» с опор ЛЭП. Воздушным линиям в нормальном техническом состоянии ветровые нагрузки не страшны. Однако если с опор срезаны уголки, риск их падения возрастает в десятки раз. Последствия могут быть значительными. В случае падения опоры электричества могут лишиться несколько районов. А это больницы и многие другие социальные объекты, предприятия, дома, десятки тысяч людей.

Ради наживы похитители рискуют не только электроснабжением городов, поселков и предприятий, но и собственной жизнью. Их не останавливает ни высота, ни риск поражения электрическим током. Между тем магистральные сети находятся под напряжением 220 тысяч вольт и выше – в тысячу раз больше, чем в розетке!

Раскрытием подобных преступлений занимается полиция. За повреждение объекта энергетики похитителям грозит до семи лет лишения свободы (статья 158 и 215.2 УК РФ) и штраф до миллиона рублей. Отвечать перед законом придется не только непосредственным исполнителям, но и приемщикам ворованного металла. По статье 175 УК РФ максимальный срок такой же, как за кражу.