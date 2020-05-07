Как живут «малыши» за спиной у старших

«Малыши», именно так именуются в обиходе предприятия малого бизнеса, сейчас переживают не лучшие времена. Все, кто может продолжать свою деятельность в онлайн, перенесли рабочее место домой, к компьютеру. Бизнес в сфере питания ушел в режим доставки. Магазины – в интернет. Все эти варианты, конечно, существенно снизили доход.

А те, кто не может работать даже по усеченным схемам, закрылись на неопределенный срок, в списке имеющих разрешение на работу их практически нет. Они ждут поддержки от государства, увольняют сотрудников и даже прекращают свою работу.

Вот что написал в начале апреля на своей страничке в социальных сетях представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Павел Стабров: «Сейчас звонил мой юрист, многие его знают, он от ФАРа консультировал бесплатно, а то и судился по ДТП. Юридическая практика остановлена, суды не работают. В прошлом году завел жене бизнес, частный детский сад в районе Мясокомбината, все закрылось, аренда 250 000. Четверо детей.

Приятель его недавно вложился в автосервис, 2,5 млн, 6 подъемников и кредит на оборудование. Приходят, говорят, закрывай, иначе штраф триста тысяч, не закроешься, еще больше впаяем. Зарплату работникам на выходных выплатить надо по указанию свыше. 150 000 аренда.

Парни не знают что делать, и даже не предполагают. И говорить об этом открыто тоже не хотят – стыдно, что попали в такую ситуацию».

Управляющий салоном красоты, где работали 40 человек и это федеральная сеть, нашел выход из ситуации, но, по понятным причинам, не хочет «светиться». А выход такой: «Отправил уведомление о закрытии ИП, людей уволили в связи с закрытием ИП. После кутерьмы опять откроем и назад примем. Исполнительные листы получить не так страшно, как долги по зарплате».

Из тех, кто остается в оффлайне, наиболее уверенно чувствуют себя предприниматели, так или иначе связанные с крупным бизнесом.

Им удается сохранить коллектив, обеспечить безопасную работу сотрудников и вместе с крупным партнером удерживать стабильность. Не всегда остался прежний объем работы, где-то приходится менять график, уменьшать количество рабочих часов, перераспределять работу так, чтобы заработок был у всех. В нынешних условиях это нельзя назвать жесткими мерами, скорее, это меры, которые помогают удержаться на плаву, продолжить работу и пережить пандемию коронавируса с наименьшими потерями.

Например, директор небольшой столовой с восемью поварами, которые кормят работников Красноярского завода синтетического каучука (КЗСК), поменял график: с пятидневки перешли на смены (два рабочих дня – два выходных).

- Коллектив у нас дружный, давно работаем вместе, поэтому всех хотим сохранить. И хотя работы стало меньше, никого не увольняю и решил выплачивать зарплату в полном объеме, - говорит директор столовой Андрей Беззубов. – На КЗСК работаем третий год, когда начинали, качеством наших блюд были довольны 75% посетителей, сейчас 96%. Мы находимся на территории завода, посторонних здесь нет, и мы рассчитываем только на работников предприятия. Оно не останавливается, и мы работаем вместе с ним. Хотя людей стало значительно меньше. Раньше мы кормили примерно 170 человек в день, сейчас только 60-70, потому что всех, кого можно, перевели на удаленную работу. И все же есть уверенность, что кризис переживем. Во-первых, все, кто работает во вредных условиях, получают от завода бесплатные талоны на лечебно-профилактическое питание – это салат, первое и второе блюда, молоко, чай, выпечка. То есть у нас есть гарантированный объем работы – эти люди обязательно придут к нам на обед. Во-вторых, мы не платим за аренду помещения – его нам выделил завод. Если завод перейдет на вахтовый метод работы – это сейчас обсуждается, и уже много предприятий в стране перешли на такой режим, то у нас работы станет еще больше, кроме обеда, будут еще завтраки и ужины.

Руководитель распределительного центра в Красноярске логистической компании ABL Александр Первушин тоже не планирует сокращение сотрудников:

– Наша компания работает в нескольких городах, в Красноярске у нас одна площадка – это завод синтетического каучука, где мы отвечаем за производственную логистику: принимаем все грузы, которые приходят на завод и отгружаем готовую продукцию потребителям. 14 человек у нас работают посменно: стоят на конвейере, снимают готовые брикеты каучука, упаковывают и отвозят на склад. Еще 13 человек – приемосдатчики грузов, водители автопогрузчиков. В нашем коллективе нет ни одного лишнего человека, работа сдельная, все понимают, что оплату за работу нужно делить на всех, поэтому справляемся. Сейчас такая ситуация складывается, что потерь, скорей всего, не избежать. Но пока держимся. У нас вообще текучки нет: последнее увольнение было год назад. И это понятно: крупное предприятие обеспечивает стабильность, и оплата труда – достойная.

Еще одно направление – газоспасательная и пожарная служба, без которой такое производство как КЗСК просто не имеет права работать. С другой стороны, завод обеспечивает стабильной работой 56 специалистов.

Рассказывает руководитель ООО «Линия пожарной безопасности» Дмитрий Басенко:

- Никаких сокращений ни людей, ни зарплаты нет, у нас специализированное подразделение, обеспечивающее безопасность. У всех специалистов высшее или среднетехническое профильное образование, все аттестованы, многие – бывшие сотрудники МЧС. На территории есть пожарная часть, газоспасательное формирование – они работают круглосуточно. Также занимаемся профилактикой, контролем за проведением опасных работ. И хотя наши предписания носят рекомендательный характер, руководство завода выполняет их в полном объеме. Потому что прежде всего безопасность.

Работа в единой связке крупного непрерывного производства и маленьких компаний, без которых оно не может выпускать продукцию – эта модель сотрудничества сейчас демонстрирует стабильность для всех участников процесса – они остаются с работой и с зарплатой. Даже в таких непредсказуемых условиях как пандемия коронавируса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во время пандемии COVID-19 холдинг СИБУР, куда входит и Красноярский завод синтетического каучука, перевёл на дистанционный режим работы с сохранением всех бизнес-процессов более 6 тысяч офисных сотрудников по всей стране и обеспечил эпидемиологическую безопасность и непрерывную работу на своих производствах. Это было осуществлено за счёт высокого уровня развития информационных технологий компании и запущенной два года назад цифровой трансформации.