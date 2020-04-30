2020-04-30T11:40:27+03:00
Общество

Нарушение и наказание: красноярцев предупреждают об ответственности за незаконный выброс мусора

Желание избавиться от отходов подешевле или даже бесплатно согласно действующему законодательству обойдётся виновникам в кругленькую сумму – до миллиона рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

С начала 2020 года специалисты службы экологического мониторинга «Красноярской рециклинговой компании» зафиксировали в зоне ответственности левобережного оператора 93 несанкционированных свалки. Общий объём находившегося там мусора – больше 1200 кубометров. На сегодняшний день 18 таких «объектов» ликвидировано, на полигоны вывезено около 200 кубометров отходов.

Так, в «Красноярскую рециклинговую компанию» обратился житель деревни Минино. Он сообщил, что на улице Степной находится огромная свалка.

На место выехали специалисты службы экологического контроля «КРК». Они обнаружили по указанному активистом адресу горы строительного мусора: обломки гипсокартона, бетонную крошку, канистры от краски, демонтированные подоконники, а также автомобильные отходы – покрышки и ёмкости из-под автохимии. В результате разбирательства было установлено, что мусор преимущественно принадлежит компании «Каскад», которая, в том числе, проводила ремонт в красноярском онкологическом диспансере.

Поскольку такие отходы не относятся к ТКО, специалисты левобережного оператора пригласили на место представителей природоохранной прокуратуры, министерства экологии и рационального природопользования службы стройнадзора. По факту нарушения составлены акты.

«Нашим специалистам нередко приходится выезжать на такие объекты, – рассказал исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. – Только в этом году мы зафиксировали 93 незаконных свалки, 18 из них уже ликвидировали собственники после нашего уведомления. Не всегда мусор, сваленный в неположенном месте, относится к ТКО. На этот раз это отходы другого класса опасности, и заниматься оформлением и ликвидацией этой свалки будут другие организации. Тем не менее, мы принимаем такие сигналы, в обязательном порядке выезжаем на место и следим за тем, чтобы все необходимые процедуры по оформлению и ликвидации были соблюдены».

В случае обнаружения незаконной свалки порядок действий таков: составляется акт, где указаны место расположения объекта, площадь, которую он занимает, и примерный объём мусора. Этот документ вместе с уведомлением о необходимости навести порядок получает собственник земельного участка. Он обязан ликвидировать свалку.

Однако и непосредственный виновник её возникновения не останется в стороне. Как пояснили в министерстве экологии и рационального природопользования, компания должна была заключить договор на вывоз такого мусора с соответствующей организацией. Судя по всему, этот вопрос либо пустили на самотёк, либо решили попросту сэкономить. Теперь эта экономия обернется куда большими расходами: согласно статьи 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», штраф за создание несанкционированной свалки может составить до 300 тысяч рублей. Если же надзорные органы выяснят, что таким образом был также нанесён вред почве, то «создателям» этой незаконной «инсталляции» придётся заплатить до миллиона рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Нарушение и наказание: красноярцев предупреждают об ответственности за незаконный выброс мусора
Желание избавиться от отходов подешевле или даже бесплатно согласно действующему законодательству обойдётся виновникам в кругленькую сумму – до миллиона рублей
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
В Красноярске вандалы разгромили три сквера
Когда начнут комплектовать детские сады в Красноярске: в управлении образовании уточнили новую дату
Житель Красноярска из ненависти к соседке выбросил кошку в мусоропровод
ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта
В Красноярском крае нашли двух последних пропавших без вести после порыва дамбы в октябре 2019 года
В Хакасии мужчину убили из-за телефона
Коронавирус в Хакасии официально подтвержден у 27 детей
На юге Красноярского края наряду ДПС попался целый грузовик с этиловым спиртом
За два года в Красноярске построят 11 детских садов
Разовые электронные пропуска для выхода из дома в Красноярске во время режима самоизоляции: сколько действуют и когда нужны
Дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса в Красноярске: кому положены и когда
«Любовь-морковь!»: на рисунке участницы конкурса «Приключения овощей» горошек пригласил морковь на свидание
От ученика до мастера. Гидроэнергетики Богучанской ГЭС отмечены за заслуги перед Отечеством
Деревянные дома на Космосе в Красноярске снесут под застройку
Нет техники. Почти 1000 красноярских школьников не могут учиться дистанционно
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
В музыкальном театре стартует проект «Девять дней до Победы»
В Роевом ручье опровергли слухи о голодающих животных
Красноярцам рассказали, сколько спирта должно быть в правильном антисептике для рук
В майские праздники красноярским электричкам добавят вагонов
Военные потушили 20-километровую полосу огня и спасли поселок в Туве
Висел несколько минут. В Красноярске ребенок застрял на сломанной детской горке
Запрета на продажу алкоголя в майские праздники в Красноярском крае нет
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»