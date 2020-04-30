Последняя информация о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 30 апреля: 666 подтверждены, есть 1 умерший

Появилась оперативная информация о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске и края на 14 часов 30 апреля. Всего официально на этот час зарегистрировано 666 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 41 территории края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 23,2. Темпы прироста 9,3%.

Состояние 666 человек оценивается, как: бессимптомные – 223, легкая степень – 251, средняя – 167, тяжелая 25. Количество выздоровевших составляет 74 человек. В минздраве уточняют, что на аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас находятся 9 человек.

По возрастным категориям:

- дети – 86

- 18 – 29 лет – 70

- 30 - 49 лет – 217

- 50 - 64 лет – 146

- старше 65 лет – 147 человек.

За последний сутки было зарегистрировано 57 новых случаев заболевания. По регионам:

- в Красноярске – 38

- в Емельяновском районе – 6

- в Курагинском районе – 4

- в Эвенкии – 4

- в Дивногорске – 2.

- в Минусинске, Березовском и Уярском районах – по 1 заболевшему.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1 680 человек, в том числе за последние сутки взято 93. Снято с медицинского наблюдения 15 341 человек, у них истек 14-дневный срок (за сутки – 152). Обследовано всего 63 323 человека, из них за последние сутки – 3 229.

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