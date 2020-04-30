«Зарезал трех хрюшек»: бизнесмены в Красноярске собирают продуктовые наборы нуждающимся

В Красноярске многодетные семьи (примерно по 70-100 каждую неделю) получают продуктовые наборы. В них – пара килограммов свинины или две курицы; печенье, сахар, масло, и так далее, довольно внушительные. Это не мэрия, не край, не федерация. А местные бизнесмены, в основном знакомые депутата Законодательного собрания края, журналиста Елены Пензиной.

- На свою зарплату купила себе корову, - смеется Елена. – Дело было так. В социальной защите я попросила списки конкретных многодетных семей, которые нуждаются в помощи. Чтобы раздать ее совершенно конкретно, адресно. Первый пакет продуктов сформировала на свою зарплату. Потом написала пост в соцсетях. И потянулись люди! Обратились друзья, которых я хорошо знаю, у многих сейчас свой бизнес. Им тоже не просто, но, говорят, не помочь они не могли. Вот, очередную партию, 250 килограммов кур сегодня привезли в распределительный центр. Фасуем по две курицы в один набор. Правда, бывают исключения. В один решили добавить – пришла семья с 14-тью детьми! (все свои, не приемные). Ну куда им две курицы?

Вадим Никитин купил продуктов на 300 000 рублей, - и это учитывая, что его собственный бизнес сейчас полностью стоит. Фото: из личного архива

Помогают люди совершенно разные. У красноярца Вадима Никитина – строительный бизнес.

- И нам сейчас нелегко, - рассказал он «Комсомольской правде – Красноярск. Мы полностью закрыты, не работаем, на мне лежит ответственность за людей. Но и не помочь не могу. Вы знаете, признаюсь, никогда не терпел этого слова «меценатство». Когда собираются деньги, потом кто-то как-то их распределяет. А тут все же помощь идет напрямую, видишь, кто ее получает. Для многих из этих людей помощь даже 100 рублей. Это, простите, две пачки макарон. В этой ситуации, поймите, мы просто не должны зачерстветь. Всем одинаково плохо. Мы должны объединиться сейчас. Мы нация... или кто?

Вадим Никитин купил продуктов на 300 000 рублей, - и это учитывая, что его собственный бизнес сейчас полностью стоит. Благодаря этому для 50 многодетных семей закупили мясо, молоко, растительное масло, муку, макароны и конфеты.

А другие предприниматели, армяне, которые просят называть их просто Миша и Таня, - шашлычники. Без шуток – зарезали трех хрюшек из своего подсобного хозяйства, сформировав пакеты с отборной свининой.

Фото: из личного архива

- Они позвонили мне, а я их вроде как и не знаю, не угадала по именам, - говорит Елена Пензина. – Поблагодарила, конечно, от души. А они смеются – Елена, вы нас помните? Жаловались на наши заведения, докладные писали. А мы все исправили, спасибо вам, все хорошо! И мы не в обиде. Примите тоже и нашу помощь, чем может, как говорится.

Да что говорить. Вот коробка с медом. Ее вообще многодетная мама прислала. Еле выпытала имя. Женщину, как и меня, зовут Елена. В Красноярске живет невероятное количество отзывчивых людей!