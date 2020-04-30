«Снижение арендной платы и уменьшение налоговой ставки»: депутаты Горсовета Красноярска приняли меры поддержки малому и среднему бизнесу

Красноярские депутаты на внеочередной сессии приняли городские меры поддержки малому и среднему бизнесу на 2-й квартал 2020 года.

- Всем предпринимателям и социально ориентированным некоммерческим организациям за 2 квартал 2020 года снижается арендная плата до 1% от установленного размера.

Фото: Горсовет Красноярска

Для получения этой льготы не нужно писать какие-то заявления, перерасчет будет выполнен автоматически. Как уточнили депутаты, данная мера поддержки будет действовать в отношении арендаторов, заключивших договоры аренды объектов нежилого фонда Красноярска без торгов, в том числе с руководителями муниципальных предприятий и учреждений.

Заместитель главы Красноярска, руководитель департамента муниципального имущества и земельных отношений Наталья Павлович отметила, что на данный момент с предприятиями малого и среднего бизнеса заключено 79 договоров, а с социально ориентированными некоммерческими организациями – 86 договоров. По подсчетам, выпадающие доходы городского бюджета составят 7,8 миллионов рублей.

Фото: Горсовет Красноярска

Предпринимателям малого и среднего бизнеса предложено также снизить за 2 квартал 2020 года арендную плату за земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов, до 1% от установленного размера.

Эта мера поддержки обойдется бюджету в 2,79 миллионов рублей, рассказала Наталья Павлович. Сейчас с предпринимателями заключены 143 договора.

Кроме того, депутаты Горсовета рекомендовали мэрии рассмотреть возможность снижения арендной платы и для предпринимателей, которые заключили договоры аренды муниципального имущества или муниципальных земельных участков на конкурсной основе.

Предпринимателям и организациям, занятым в сферах, наиболее пострадавших в связи с пандемией коронавирусной инфекции, будет уменьшена налоговая ставка по ЕНВД во 2 квартале 2020 года с 15% до 7,5%.

Для малого и среднего рекламного бизнеса Красноярска ставка по ЕНВД будет снижена до 7,5%, а для предпринимателей, занимающихся розничной торговлей – до 11,25%. Выпадающие доходы бюджета составят почти 70,0 млн рублей.

Фото: Горсовет Красноярска

«В результате общий охват льготами составит почти 95%, а это 16 825 субъектов малого и среднего бизнеса в Красноярске, которые обеспечивают налоги по системе ЕНВД», - отметила заместитель главы города, руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития Ирина Антипина.

Депутаты не исключили, что при необходимости предложенные меры поддержки можно будет продлить на более долгий срок, например, до конца 2020 года. В конце мая городской Совет вернется к обсуждению экономической ситуации и рассмотрит возможность продления принятых льгот.

Кроме того, депутаты проголосовали на сессии за изменения в бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Проектом увеличивается и доходная, и расходная части бюджета. Объем средств в трехлетнем периоде увеличивается почти на 5 миллиардов рублей.

Изменения коснутся 10 из 14 муниципальных программ, подчеркнула заместитель главы Красноярска по финансовым вопросам, руководитель департамента финансов Виктория Бугаева. Депутаты предложили рассмотреть возможность пересмотреть муниципальные программы, которые обсуждались и утверждались в декабре 2019 года, когда еще не было сложной экономической ситуации, в частности, пересмотреть приоритеты и акценты, расставленные в программах.

На реализацию национальных проектов в Красноярске в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов предлагается дополнительно направить 3,8 миллиардов рублей. На эти средства планируется завершить строительство школ в районах Пашенный и Бугач, приобрести компьютеры для внедрения цифровой образовательной среды в 75 школах, построить детский сад в жилом районе Академгородок и многое другое.

Депутаты достаточно подробно обсудили проблему долговой устойчивости города и меры, которые предпринимает администрация города, чтобы уменьшить муниципальный долг.

«Вносятся изменения в программу муниципальных заимствований и предусматривается новый вид заимствований – муниципальные ценные бумаги в виде облигаций. Объем облигаций планируется в сумме 3 миллиардов рублей на срок до 7 лет», - сообщила депутатам Виктория Бугаева.

Решение о размещении облигаций будет принято в 4 квартале этого года. Объем долга при этом не увеличится. Депутаты поинтересовались, каким образом будет выплачиваться задолженность города перед банками с учетом выпадающих доходов, которые появятся в результате предоставления мер поддержки малому и среднему бизнесу. Виктория Бугаева пояснила, что это достаточно сложный вопрос, ведь пока неизвестно сколько точно средств недополучит городской бюджет.

Фото: Горсовет Красноярска

По предложению администрации города на частичную компенсацию выпадающих доходов будут направлены средства от дополнительно внесенных в План приватизации на 2020 год 22 объектов, в том числе 3 земельных участков. Начальная цена объектов составляет 108,8 миллионов рублей, в том числе земельных участков - 51,3 миллиона рублей.

Председатель комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию горсовета Павел Павелко, напомнил депутатам, что в ближайшее время на заседании комиссии планируется обсуждение вариантов экономии расходов бюджета города.

Депутаты решили вернуться к обсуждению бюджета города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, который принимался не в столь сложной экономической ситуации, и пересмотреть приоритеты.

В документе также заложены средства на помощь частным детским садам, с которыми муниципалитет заключил договоры на предоставление услуг, и которые не работают в период режима самоизоляции. В бюджете на эти цели запланировано 25 миллионов рублей.

Депутаты рекомендовали администрации города обеспечить финансовую поддержку частных детских садов, и в течение 10 дней представить в городской Совет проект документа с указанием критериев отбора получателей субсидий, размера и видов затрат (аренда, коммунальные платежи и т.д.), условий, порядка предоставления субсидий и т.д.

«Сегодня была очень продуктивная сессия: серьезная корректировка бюджета, а также принято все, что в наших полномочиях для поддержки малого и среднего бизнеса. Например, мы снизили ставку по аренде муниципальных земельных участков и имущества до 1%. И, самое главное, дали возможность предпринимателям спокойно работать, потому что снизили ставку по единому налогу на вмененный доход. Более того, мы считаем, что эта мера дает нам полное моральное право тех предпринимателей, которые содержат крупные торговые объекты, убедить пойти таким же путем и снизить аренду для своих арендаторов.

Кроме того, безусловно, надо поддержать частные детские сады. И администрация с этим согласна, и средства в корректировке бюджета на это заложены. Сейчас разрабатывается механизм, как это сделать: оплатить часть по контрактам, которые были, за исключением каких-то расходов. Например, на питание детей, ведь оно не предоставлялось, либо заключать дополнительные соглашения, а может, выплачивать специальную субсидию на поддержку этого бизнеса. По этому вопросу администрация взяла 10 дней, для того чтобы разработать и предоставить депутатам порядок поддержки», - подвела итог председатель Красноярского городского Совета Наталия Фирюлина.