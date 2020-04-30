2020-04-30T07:53:08+03:00
Происшествия

Последствия ночного урагана устраняют в Красноярске

Разрушения есть, жертв, к счастью, нет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Последствия ночного урагана устраняют в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации городаПоследствия ночного урагана устраняют в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации города
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Ночная гроза в Красноярске 29 апреля.Светлана ВАЛИУЛИНА

Ночной ураган наделал немало беспорядка в Красноярске. Накануне экстренные службы рассылали населению сообщения с предупреждением о сильном ветре до 25 метров в секунду. Но то, что происходило минувшей ночью, казалось чем-то еще более сильным и страшным. Аномальная для апреля недельная жара закончилась грозой в лучших традициях фильмов о природных катаклизмах. Дождь и молнии закончились быстро, а вот ветер свирепствовал всю ночь. К счастью, обошлось без пострадавших.

Больше всего проблем было с поваленными деревьями. Фото: ЧП Красноярск

Больше всего проблем было с поваленными деревьями. Фото: ЧП Красноярск

- Итогом этой ночи стали множество поломанных деревьев, оборванных проводов, поврежденных дорожных знаков, остановок общественного транспорта и ограждений. Сообщения о последствиях ветра поступили как по телефону 005, так и в социальных сетях. Сильнее всего досталось Октябрьскому и Свердловскому районам: информация о поваленных деревьях, поломках остановок поступала с улиц Киренского, Крупской, Высотная, Курчатова, Кецховели, Ковалевской, Семафорной и других, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Если ЧП произошло во дворе, звонить нужно в управляющую компанию. Фото: ЧП Красноярск

Если ЧП произошло во дворе, звонить нужно в управляющую компанию. Фото: ЧП Красноярск

Дорожно-коммунальные службы устраняли последствия ураганного ветра всю ночь. С утра заступила новая смена. На «Специализированном автотранспортном предприятии» сформировали 3 бригады дорожных рабочих. Аналогичные бригады формируются и на других предприятиях.

Первая гроза в этому году пришлась на конец апреля Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА

Первая гроза в этому году пришлась на конец апреляФото: Светлана ВАЛИУЛИНА

Напомним, что всю информацию о коммунальных проблемах, причиненных ветром, можно сообщить на телефон службы 005. Если они произошли на территории дворов – звонить нужно в управляющую компанию.

Пострадали машины, припаркованные у заборов. Фото: ЧП Красноярск

Пострадали машины, припаркованные у заборов. Фото: ЧП Красноярск

Рухнула черемуха. Фото: ЧП Красноярск

Рухнула черемуха. Фото: ЧП Красноярск

На улице Судостроительной. Фото: ЧП Красноярск

На улице Судостроительной. Фото: ЧП Красноярск

Покореженная остановка. Фото: пресс-служба администрации города

Покореженная остановка. Фото: пресс-служба администрации города

ИСТОЧНИК KP.RU

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