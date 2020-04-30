«Мы поддержим тех, кто поддерживает других»: Фонд Владимира Потанина запускает грантовый конкурс для волонтеров и добровольцев

Пандемия коронавируса заставила пересмотреть взгляды многих и на многое. Друг познается в беде – как тут не вспомнить о русской пословице, истинный смысл которой становится понятен, когда наступают непростые времена. Сегодня многие представители крупного бизнеса в России оказывают помощь в борьбе с COVID-19, для этого ведь не нужно никаких специальных программ и согласований. Только искреннее желание помочь тем, кто в этом очень нуждается.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин сегодня занимает вторую позицию в мировом ТОПе по сумме выделенных средств на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Он убежден, что успешное преодоление кризиса зависит не только от больших институтов и властей. Каждый человек может что-то сделать для преодоления трудностей. Компания «Норникель» уже выделила 10,5 миллиардов рублей.

В марте Владимир Потанин пожертвовал на поддержку некоммерческих организаций 1 миллиард рублей. Были запущены два грантовых конкурса «Общее дело» и «Новое измерение» с общим бюджетом более 600 миллионов рублей. А в конце апреля благотворительный фонд главы «Норникеля» запустил третий грантовый конкурс «Школа филантропии» для поддержки местных общественных инициатив и проектов НКО, направленных на улучшение качества жизни наименее защищенных граждан. Фонд конкурса – 300 миллионов рублей.

- Кризис в очередной раз показал: нет универсальных рецептов, что делать в ситуации неизвестности. Но история напоминает нам, что наиболее востребованными качествами сегодня-завтра станут солидарность и отзывчивость. Наш новый конкурс направлен на поддержку именно таких инициатив и личных практик. Благодаря энтузиазму и профессионализму людей создается разветвленная система поддержки, в фокусе внимания которой остается человек с его нуждами и заботами, - рассказала гендиректор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Старт приема заявок на конкурс приурочен к внеочередному дню благотворительности «Щедрый вторник», который запланирован на 5 мая. В конкурсе могут принять участие инициативные группы, некоммерческие организации, фонды местных сообществ и ресурсные центры – то есть все те, кто сегодня ежедневно участвует в решении проблем социально незащищенных граждан, знают таких людей по именам и в лицо, поддерживают их и словом, и делом.

Выбирать победителей в номинациях среди инициативных групп и НКО будут в формате открытого конкурса. В номинации для инфраструктурных некоммерческих организаций конкурс проводится по приглашению.

Открытый конкурс пройдет в два этапа: с 5 мая по 1 августа 2020 года (прием заявок с 5 мая по 5 июня) и с 5 июля по 1 октября 2020 года (прием заявок с 5 июля по 5 августа). Все заявки оцениваются независимыми внешними экспертами. Конкурс по приглашению проводится в течение пяти месяцев (с 15 мая по 15 октября 2020 года) с ежемесячным подведением итогов.