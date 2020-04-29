Красноярцам открыт вход в «Дом по другим правилам»

Уже месяц мы все живем и работаем в новых условиях, в режиме самоизоляции. Как прошел месяц в режиме онлайн? В Tele2 подвели итоги и вот что получилось.

Из города – в пригород

Цифры показывают: люди стали больше общаться голосом и увеличили потребление мобильного интернета – это сравнимо с новогодними праздниками. В целом по Сибири на 8% больше голосового трафика, на 5% больше мобильного интернета. В Красноярском крае – на 5% больше голосового общения и на 10% − мобильного интернета.

И что ожидаемо в период самоизоляции − из центра всех крупных сибирских городов голосовой и data-трафик сместился в спальные районы и пригород.

И при этом, что любопытно, люди не перестали ходить в салоны связи! Изменились только потребности клиентов – выросла доля новых подключений, выросли потребности в модемах/ роутерах в среднем на 5% − ведь многие учатся и работают дома.

− Кстати, почти все услуги можно получить удаленно (заказать оборудование в интернет-магазине, SIM-карту, задать любой вопрос и пр.). Например, с начала периода изоляции количество онлайн-заказов SIM-карт в Сибири выросло в 2,5 раза. Во всех регионах Сибири есть доставка SIM-карт, − напоминает Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Сейчас почти все следят за пандемией коронавируса, и для информирования своих абонентов Tele2 сделал бесплатными звонки из любого региона на московские горячие линии по коронавирусу, а сайт стопкоронавирус.рф доступен всем абонентам вне зависимости от тарифа и наличия пакета трафика.

Когда дом стал офисом

Новые реалии – удаленная работа, карантин и самоизоляция подтолкнула компании к перестройке обычных бизнес-процессов и переводу многих рутинных задач в дистанционный или онлайн-формат. На 10% выросли потребности в тарифах с большим пакетом интернета, которые в основном используют для организации удаленной работы

У бизнесменов востребованными оказались сразу несколько бизнес-сервисов мобильного оператора, которые оказались спасительными в сложившейся ситуации. Так, спрос на услугу «SMS-Таргет» вырос вдвое. В основном это связано с необходимостью компаний оповестить клиентов, например, о том, что предприятие открыто или перешло на доставку бесконтактных заказов. Спрос на услугу оператора «Корпоративная АТС» вырос в среднем на 5%. Фактически, это офисная АТС, для которой не нужно никакого оборудования, кроме обычных мобильных телефонов. В условиях хоум-офиса возможность ответить на любой входящий звонок и переключить клиента на нужного специалиста, находясь при этом дома или на даче, становится особенно важной.

Кстати, и сама компания Tele2 тоже перешла на удаленную работу.

− Во всех регионах Сибири около 98% сотрудников имеют возможность работать удаленно. За одну неделю мы перевели на удаленку 450 сотрудников макрорегиона «Сибирь». Посещают офисы только те сотрудники, для выполнения задач которых необходима работа с материальными ценностями, − уточняет Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

«Дом по другим правилам»

Сейчас все общение, развлечение и обучение проходит в интернете. И бесплатных возможностей для этого очень много. Однако все эти ресурсы разрознены, где-то нужна регистрация, где-то возможности ограничены по времени. В «Доме по другим правилам» Tele2 на одной онлайн-платформе собран качественный и разнообразный контент и организован как настоящий дом с разными помещениями: гостиная, кухня, бар, гараж и т.д. В digital-пространстве в калифорнийском стиле восемь комнат, в каждой из которых можно увлекательно провести время. Образовательные экскурсии по «Эрмитажу», лекции по истории культуры от просветительского проекта Arzamas и образовательный плейлист от Института «Стрелка», лучшие фильмы и сериалы от онлайн-кинотеатра Wink собраны в кинозале, живые тренировки с фитнес-инструкторами клуба «Комета Black», концерты-квартирники – в гараже, ламповые онлайн-разговоры – у бессейна, соревнования по мобильному киберспорту – в игровой.

А в гостиной можно устроить вечеринку или свидание. И пригласить гостей. Это делается очень просто – нужно всего несколько кликов или тапов, а приглашение отправляется в мессенджер.

Всех гостей встречает Миа – искусственный интеллект оператора. Она поможет подобрать контент по интересам индивидуально для каждого гостя и составит расписание на каждый день. В пространстве Tele2 гости смогут почувствовать себя как дома: на платформе не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в «Дом по другим правилам» может любой посетитель, не важно, клиентом какого оператора он является.

«Дом по другим правилам» уже открыт, а на первые майские выходные назначено новоселье с трансляцией живого концерта.