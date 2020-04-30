Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 30 апреля 2020 года: подтверждено 609 случаев заражения COVID-19
По данным Роспотребнадзора на утро 30 апреля, в Красноярске и крае зарегистрировано 609 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 21,2, темп прироста - 6,1%.
География распространения инфекции - 41 территория края.Фото: Мария ЛЕНЦ
Из 35 новых случаев:
- 23 в Красноярске;
- 2 в Ермаковском районе;
- по одному: в Дивногорске, Ачинске, Норильске, Канске, Березовском, Большемуртинском, Емельяновском, Канском, Енисейском и Уярском районах.
Под медицинским наблюдением на дому 1739 человек.Фото: Мария ЛЕНЦ
Под медицинским наблюдением на дому – 1739 (+92 за сутки). Снято с контроля 15189 (+105 за сутки).
Из 609 заболевших вылечили 74 пациента. 7 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких – в Красноярске.
Вылечили 74 пациента.Фото: Мария ЛЕНЦ
Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.
ИСТОЧНИК KP.RU
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