2020-04-29T17:22:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 30 апреля 2020 года: подтверждено 609 случаев заражения COVID-19

Рассказываем про количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 30 апреля 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 30 апреля 2020 года: подтверждены 609 случаев заражения COVID-19.Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 30 апреля 2020 года: подтверждены 609 случаев заражения COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным Роспотребнадзора на утро 30 апреля, в Красноярске и крае зарегистрировано 609 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 21,2, темп прироста - 6,1%.

География распространения инфекции - 41 территория края. Фото: Мария ЛЕНЦ

География распространения инфекции - 41 территория края.Фото: Мария ЛЕНЦ

Из 35 новых случаев:

- 23 в Красноярске;

- 2 в Ермаковском районе;

- по одному: в Дивногорске, Ачинске, Норильске, Канске, Березовском, Большемуртинском, Емельяновском, Канском, Енисейском и Уярском районах.

Под медицинским наблюдением на дому 1739 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

Под медицинским наблюдением на дому 1739 человек.Фото: Мария ЛЕНЦ

Под медицинским наблюдением на дому – 1739 (+92 за сутки). Снято с контроля 15189 (+105 за сутки).

Из 609 заболевших вылечили 74 пациента. 7 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких – в Красноярске.

Вылечили 74 пациента. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вылечили 74 пациента.Фото: Мария ЛЕНЦ

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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