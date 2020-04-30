Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 30 апреля 2020 года: врачам увеличили выплаты, на майские разрешили алкоголь

По данным оперштаба на утро 30 апреля, количество зараженным коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 609 человек. За минувшие сутки заболевших COVID-19 стало на 35 больше. География распространения инфекции – 41 территория региона. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Красноярске – 23.

Сотрудникам, помогающим больным с COVID-19, пообещали дополнительные выплаты

Врачи и немедицинский персонал получат их до 10 мая. На эти цели в ближайшие три месяца выделено больше 430 миллионов рублей из федерального бюджета. А также 45 миллионов рублей ежемесячно – из краевого.

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Разовые электронные пропуска действуют от часа до четырех

Разовые электронные пропуска действуют от часа до 4 часов.Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам пояснили, сколько «работают» разовые электронные пропуска для выхода из дома во время режима самоизоляции. Напомним, они нужны для целей, не связанных с работой. Время считается с момента выдачи пропуска. Сроки действия – от часа до четырех, в зависимости от случая.

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Отменять продажу алкоголя в майские праздники не будут

Запрет вводить никто не собирается. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. Ограничения на продажу в связи с самоизоляцией были введены в начале апреля: с 10 утра до 18 вечера – приходите, покупайте (раньше было с 8 до 23). Ничего более.

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Электричкам добавят вагонов

Электричкам добавят вагонов на майские.Фото: Мария ЛЕНЦ

Хорошая новость для дачников: в майские праздники на самых популярных маршрутах электричек увеличат количество вагонов. Это пригородные поезда из Красноярска до Чернореченской, Уяра, Камарчаги и Качи.

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Почти 1000 красноярских школьников не могут учиться дистанционно

Почти 1000 красноярских школьников не могут учиться дистанционно.Фото: Мария ЛЕНЦ

Нет необходимой техники. Нужна помощь! «Если у вас есть старый или ненужный компьютер, ноутбук или планшет со встроенной камерой, поделитесь лишними гаджетами с нуждающимися детьми, - призвали в группе мэрии в соцсетях. – Не оставайтесь равнодушными».

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