Наталия Фирюлина: Мы много работаем в удаленном режиме, но живое общение для депутатов очень важно

На чем сэкономит Красноярск в период эпидемии коронавируса? Кого из предпринимателей поддержат городские власти? На какую помощь можно рассчитывать горожанам? Прогремит ли над Красноярском салют на День Победы?

Об этом и о многом другом мы побеседовали в эфире Радио «Комсомольская правда» с Наталией Фирюлиной, председателем Красноярского городского совета депутатов

Онлайн-сессии не заменят живого общения

- Наталия Вячеславовна, насколько легко дается депутатам Горсовета режим самоизоляции? Как работают комиссии, проводятся сессии?

- Городской совет, безусловно, работает. Но, судя по тому, что последняя сессия длилась почти до четырех часов дня, можно понять, что все очень соскучились по реальному общению. Мы работаем в удаленном режиме, проводим совещания в режиме ВКС. Чтобы наши решения были легитимными, были приняты изменения в Устав, согласно которым при чрезвычайных ситуациях мы можем работать в режиме онлайн, и внесены некоторые изменения в регламент. Надеюсь, что нас в этом поддержит юстиция и Устав в новом варианте будет опубликован. Но депутаты часто приезжают лично. В здании Горсовета находится ящик для обращений граждан, депутаты их периодически забирают, рассматривают. Также мы общается с населением по телефону, по электронной почте.

Создана рабочая группа, для того, чтобы разбираться с мерами поддержки и с ситуацией, связанной с коронавирусом. Это было сделано правильно и своевременно. Группой руковожу я, туда входят депутаты от всех фракций. Мы уже отработали с администрацией несколько серьезных моментов по поддержке малого и среднего бизнеса, и будем продолжать работать в этом направлении.

Но живое общение для депутатов очень важно. Мы же общаемся не только с друг другом, но и с теми, он того зависят наши решения. И никакое онлайн-общение этого не заменит.

Все инициативные обязательства город выполнит

- Как коронавирус повлиял на городской бюджет?

- На сегодняшний день ничего из запланированного на паузу не поставлено. На сессии во вторник мы приняли корректировку бюджета, с учетом которой бюджет Красноярска составит более 4 млрд рублей. Это огромные средства, которые в том числе будут направлены на благоустройство города, на решение всех текущих вопросов. Более 600 млн бюджетных средств тратится на наши инициативные обязательства и нам важно, чтобы все было выполнено.

Конечно, мы понимаем, что сейчас важно экономить. И глава города, и депутаты поставили задачу перед распорядителями бюджетных средств, смотреть на возможность экономии в соответствии с муниципальными программами, которые мы приняли. 14 муниципальных программ были внимательно рассмотрены депутатами и от каких-то определенных трат мы осознанно откажемся. У нас есть собственная часть бюджета и та, которая формируется на уровне Федерации. И что касается собственного бюджета, мы будем стараться, чтобы эффективность трат была существенной. Если мы вкладываем в строительного дорог или благоустройство, то мы напрямую вкладываем в экономику. Остановить такие процессы нельзя, поскольку они имеют мультипликативный эффект. Нет такой задачи: все прекратить и выплатить деньги людям, город должен развиваться. Нужно ремонтировать школы, достраивать другие объекты. Но помогать людям безусловно надо. Вот сессия вторника как раз была об этом. Федеральный закон № 131 не так много дает нам возможностей, но мы постарались их по максимуму использовать.

- Многие городские мероприятия отменяются, в связи с ограничениями. В связи с этим, можно говорить о существенной экономии?

- Деньги, которые изначально были заложены на празднование 9 мая, праздника защиты детей, Дня города, безусловно сэкономятся. Но что-то из них все равно будет потрачено. Я считаю правильным, что мы все же украсили город ко Дню Победы, эта часть затрат оправдана. Также Президент в последнем обращении сказал, что в городах на День Победы должны быть организованы салюты, поэтому от этого мы тоже не будем отказываться. Пока нет четкого понимания, как ограничить людей, которые захотят увидеть световое представление, но мне кажется правильным, если над городом 9 мая все-таки прогремят залпы, потому что праздник никто не отменял.

Дистанционное обучение вышло на новый уровень

- Как сейчас обстоят дела с дистанционным обучением в Красноярске?

- На мой взгляд, самый сложный период уже пройден. Первые полторы недели было очень тяжело и родителям, и детям, и учителям. На комиссии по образованию мы рассматривали этот вопрос. Проводили большое совещание с руководителем департамента образования города Красноярска, где были заданы все, в том числе и самые нелицеприятные вопросы. Мы понимаем, что было несколько важных проблем. В Красноярке около 900 детей не имели возможности заниматься на компьютерах. Позже эта цифра еще выросла, потому что мы поняли, что есть многодетные семьи, в которых один компьютер на всех, сейчас вопрос обеспечения многодетных семей соответствующей техникой решается на уровне губернатора. Также есть проблема с доступом к качественному интернету. Но мне кажется, проблема уже стоит не так остро, как в самом начале. Мы определились с платформами, на которых ведется обучение, появилось огромное количество учебных курсов. Важно, что Красноярск не сократил количество предметов, по которым обучаются дети, это значит, что город в состоянии обеспечить полноценное обучение детей. В крае некоторые предметы перенесли на следующий год, но там проблемы с техническим обеспечением стоят наиболее остро. Можно однозначно сказать, что мы повысили квалификацию наших учителей, которые сейчас по-другому начали относиться к дистанционному обучению. Сегодня все поняли, что это хороший вариант, который может быть полезным нам. И дело не только в коронавирусе.

После самоизоляции дети вернутся в свои детские сады

- Как помогут частным детским садам, работающим по муниципальной программе?

- Сегодня в Красноярске вопрос обеспечения детскими садами решается двумя способами. Есть муниципальные, а есть частные детские сады, у которых заключены контракты по уходу и присмотру за детьми. Частные сады, в которых находятся почти 3700 детей, получали специальную субсидию, заложенную в бюджет – около 9 тысяч на одного ребенка. Эти деньги выплачивались ежемесячно. Детский сад из этой сумму платил налоги, аренду, зарплату и обеспечивали уход и присмотр. 37 собственников сейчас вынуждено не работают. Несмотря на то, что мы организовали работу дежурных групп, и в частных садах тоже, основная их часть не работает. Потому на сессии во вторник мы приняли решение помочь этим детям. После окончания режима самоизоляции дети должны вернуться в сады, которые, в свою очередь, должны быть готовы к приему воспитанников. Поэтому мы приняли принципиальное решение - помогать. Для этого выделен определенный объем финансовых средств, которые пока не превышает 25 миллионов. Порядок разработки получения этих средств остался за администрацией.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:

Наталья Фирюлина, председатель Красноярского Городского совета депутатов:

- Я очень хочу пожелать всем красноярцам подойти ко Дню Победы с праздничным настроением, ведь это - великий день! Также желаю успеха, веры в собственные силы. И знайте, что мы сделаем все возможное, чтобы нам всем выйти из этой ситуации с минимальными потерями.

КОНКРЕТНО:

Красноярский городской Совет депутатов на внеочередной сессии принял городские меры поддержки малого и среднего бизнеса на 2-й квартал 2020 года.

- Всем предпринимателям и социально ориентированным некоммерческим организациям снижается арендная плата за пользование объектами нежилого фонда до 1% от установленного размера. Данная мера поддержки будет действовать в отношении арендаторов, заключивших договоры аренды объектов нежилого фонда Красноярска без торгов, в том числе с руководителями муниципальных предприятий и учреждений.

- Предпринимателям малого и среднего бизнеса снижена арендная плата за земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов, до 1% от установленного размера.

- Предпринимателям и организациям, занятым в сферах, наиболее пострадавших в связи с пандемией коронавирусной инфекции, будет уменьшена налоговая ставка по ЕНВД во 2 квартале 2020 года с 15% до 7,5%. Для малого и среднего рекламного бизнеса Красноярска ставка по ЕНВД будет снижена до 7,5%, а для предпринимателей, занимающихся розничной торговлей – до 11,25%.

Подробнее о мерах поддержки предпринимателям Красноярска: http://www.krasnoyarsk-gorsovet.ru/