«Главная проблема – людям ничего не объяснили»: В Якутии продолжаются волнения вахтовиков

Все началось с того, что рабочие Чаяндинского месторождения в Якутии написали открытое письмо и вышли на митинг, недовольные бытовыми, санитарными условиями в рабочем поселке. Ситуация здесь не простая. Суть - cреди рабочих выявлен коронавирус, подтвержденных случаев – около 30, но это, скорее всего, не предел, ожидаются результаты тестов. А их прошли 10 500 человек. Выехать из поселка теперь не могут даже те, у кого закончился срок действия контракта – и это объяснимо, люди являются потенциальными носителями вируса, даже если у них нет симптомов, не говоря уже о заболевших, они в обсерватории под наблюдением врачей. (К примеру, не так давно вернувшийся домой вахтовик (из другого региона страны) завез вирус в Хакасию, в город Черногорск, где до этого не было ни одного случая. На радостях он сходил с тремя друзьями в баню, - все заболели, плюс, возможно, заразили и других).

В основном речь идет о работниках дочерней компании «Газпром» ООО «Газпром добыча Ноябрьск», обеспечивающей в вахтовом режиме добычу газа на Чаяндинском месторождении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/776079" frameborder="0"></iframe> Чаяндинское месторождение. Вахтовики устроили бунт.

Работодателю приходится сейчас формировать список «резервных» рабочих. Не известно, как повернется ситуация, а специфика работы на месторождении такова, что ее нельзя остановить.

Представитель «Газпром добыча Ноябрьск» Алла Михайлюк прокомментировала «Комсомольской правде»:

- Эти работники относятся к разным подрядным организациям, таковых около 30-ти. Именно в компетенции нанимателя решать вопросы, связанные со здоровьем, бытовыми и прочими условиями для рабочих. Мы не можем в это вмешиваться, поэтому в данный момент это единственное, что мы можем сказать.

Примерно то же самое отвечают в администрации Ленска (месторождение находится в Ленском районе Якутии) и непосредственно в столице республики. Тем временем, нам удалось получить комментарий от представителей законодательной власти Якутии.

- Надо понимать, что сейчас сложно всем, - говорит Павел Ксенофонтов, депутат республики Якутия. – Изолированными оказались тысячи людей, вдали от дома; изолировались врачи в больницах., бок о бок с зараженными - это небывалая, непростая для всех ситуация.

Фото: соцсети

Развезти сейчас всех по домам, по разным уголкам страны, значило бы в разы повысить угрозу пандемии вируса. Моя позиция – митинги, протесты, забастовки, не выход, все должно решаться путем переговоров. Уверен, решится вопрос и с бытовыми условиями. Проблема, что там более 30-ти разных подрядчиков, и еще неизвестно сколько субподрядчиков. И в чем вижу недочет руководителей подрядных организаций – не достаточно информировали людей. Мол, что им рабочим, зачем объяснять. На самом деле, нужно четко проговаривать – что происходит, в чем проблема, как она решается, что будет дальше. Потому что при отсутствии официальной информации находятся те, кто толкует ситуацию по своему и провоцирует людей на необдуманные, а главное, на нерезультативные поступки. Сейчас информация широко обсуждается в СМИ, это подогревает активность протестующих, к сожалению, направленную не в «мирное русло». Я не только депутат, а руководитель, у меня самого 400 подчиненных-рабочих, я инженер линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз». Знаю, о чем говорю. Если грамотно все не объяснит руководитель найдутся те, кто растолкуют по-своему, и происходит то, что происходит. В любом случае, бунт это не выход, его надо остановить, от противостояния никому не будет лучше. Все проблемы, безусловно, решаются, ничего невозможного нет. Люди должны это понять.