Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 29 апреля 2020 года: еще 35 человек заразились COVID-19

По данным краевого оперштаба на 14 часов 29 апреля, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло на 35 человек. Всего зарегистрировано 609 подтвержденных случаев COVID-19. Темп прироста составил 6,1%. За весь период пандемии вылечили 74 пациента (+9 за сутки), умерли 7.

Общая география распространения – 41 территория края. Повторимся, новых случаев за сутки – 35, это:

- Красноярск – 23

- Ермаковский район - 2

- по одному случаю в Дивногорске, Ачинске, Норильске, Канске, Березовском, Большемуртинском, Емельяновском, Канском, Енисейском и Уярском районах.

За сутки зараженных стало больше.Фото: Мария ЛЕНЦ

Под медицинским наблюдением на дому находится 1739 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 92. Снято с медицинского наблюдения, поскольку истек 14-дневный срок, 105 человек за последние сутки .

Обследовано всего 60646 человек, из них за последние сутки 2865. Напомним телефон круглосуточной горячей линии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.